Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Kim Virginia Hartung: Fans wütend über Hunde-Adoption – „Bis die zwei wieder abgegeben werden“

    gepostet am

    Kim Virgina Hartung
    Instagram / kimvirginiaa

    „I’m a mommy“ – mit diesen Worten verkündete Kim Virginia Hartung, dass sie und Nikola Glumac zwei Dalmatiner-Welpen adoptiert haben. Dieses Vorhaben kritisieren die Fans aufs Schärfste. 

    Kaum sind Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac verheiratet, gibt es bei dem Paar schon Nachwuchs. Die Rede ist jedoch nicht von einem Baby, sondern von Dalmatiner-Welpen.

    „Ich klapp zusammen, bin so happy, dass die Mäuse jetzt ein schönes zu Hause bei uns gefunden haben. Danke für das schönste Geschenk aller Zeiten“, verkündete die Influencerin zu einem Clip, wo zwei Dalmatiner-Welpen zu sehen sind. „Also ehrlich, bunter geht nicht mehr. Ich bunt, Hunde bunt. P.S…Gern geschehen, mein Schatz und ich weiß, dass sie schon immer dein Wunsch waren“, schrieb Nikola Glumac dazu.

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac
    "Ein Albtraum": Kim Virginia Hartung liegt im Krankenhaus

    Zwei Welpen reichen nicht – eine dritte Fellnase kommt hinzu

    Einige Zeit später verkündete Kim Virginia Hartung, dass zu den zwei Dalmatinern ein dritter Welpe hinzugestoßen ist. Die Fans darüber sind fassungslos und glauben, dass sich die beiden gar nicht um die Tiere kümmern können und das Wohl der Fellnasen leidet.

    Hunde-Adoption löst Shitstorm im Netz aus

    „Ich möchte meine Meinung gar nicht kundtun, aber… Wie sehr hat sich euer Leben denn jetzt geändert, dass diese Konstellation passen soll? Ist die Weltreise eigentlich abgeschlossen?“, schreibt ein Nutzer bei Instagram.

    „Okeeee, und was passiert mit den Hunden, wenn es immer auf ‚Weltreise‘ geht? Schon traurig – und dann noch mit der Ankündigung ‚I’m a mommy‘. Jetzt kommt der süße Tiercontent, bin ja mal gespannt, wie lange das gut geht. Erziehung von 2 jungen Hunden nimmt echt viel Zeit in Anspruch und die habt ihr?“, heißt es in einem anderen Kommentar.

    „Wow, Kimmi hat neue Accessoires. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die zwei wieder abgegeben werden. ‚Die ganzen armen Tiere auf der Straße‘ und sich dann aber Hunde vom Züchter holen. Naja, show must go on“ zeigt sich ein anderer User wütend. Ein weiterer Follower wird sogar noch deutlicher: „Zum Leid der Tiere. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sie weg sind. Seid ihr auf einem LSD-Trip hängen geblieben? 0 Verantwortungsbewusstsein!“

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023