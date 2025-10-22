Kim Virginia Hartung: Fans wütend über Hunde-Adoption – „Bis die zwei wieder abgegeben werden“

„I’m a mommy“ – mit diesen Worten verkündete Kim Virginia Hartung, dass sie und Nikola Glumac zwei Dalmatiner-Welpen adoptiert haben. Dieses Vorhaben kritisieren die Fans aufs Schärfste.

Kaum sind Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac verheiratet, gibt es bei dem Paar schon Nachwuchs. Die Rede ist jedoch nicht von einem Baby, sondern von Dalmatiner-Welpen.

„Ich klapp zusammen, bin so happy, dass die Mäuse jetzt ein schönes zu Hause bei uns gefunden haben. Danke für das schönste Geschenk aller Zeiten“, verkündete die Influencerin zu einem Clip, wo zwei Dalmatiner-Welpen zu sehen sind. „Also ehrlich, bunter geht nicht mehr. Ich bunt, Hunde bunt. P.S…Gern geschehen, mein Schatz und ich weiß, dass sie schon immer dein Wunsch waren“, schrieb Nikola Glumac dazu.

Zwei Welpen reichen nicht – eine dritte Fellnase kommt hinzu

Einige Zeit später verkündete Kim Virginia Hartung, dass zu den zwei Dalmatinern ein dritter Welpe hinzugestoßen ist. Die Fans darüber sind fassungslos und glauben, dass sich die beiden gar nicht um die Tiere kümmern können und das Wohl der Fellnasen leidet.

Hunde-Adoption löst Shitstorm im Netz aus

„Ich möchte meine Meinung gar nicht kundtun, aber… Wie sehr hat sich euer Leben denn jetzt geändert, dass diese Konstellation passen soll? Ist die Weltreise eigentlich abgeschlossen?“, schreibt ein Nutzer bei Instagram.

„Okeeee, und was passiert mit den Hunden, wenn es immer auf ‚Weltreise‘ geht? Schon traurig – und dann noch mit der Ankündigung ‚I’m a mommy‘. Jetzt kommt der süße Tiercontent, bin ja mal gespannt, wie lange das gut geht. Erziehung von 2 jungen Hunden nimmt echt viel Zeit in Anspruch und die habt ihr?“, heißt es in einem anderen Kommentar.

„Wow, Kimmi hat neue Accessoires. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die zwei wieder abgegeben werden. ‚Die ganzen armen Tiere auf der Straße‘ und sich dann aber Hunde vom Züchter holen. Naja, show must go on“ zeigt sich ein anderer User wütend. Ein weiterer Follower wird sogar noch deutlicher: „Zum Leid der Tiere. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sie weg sind. Seid ihr auf einem LSD-Trip hängen geblieben? 0 Verantwortungsbewusstsein!“