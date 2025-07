Kim Virginia Hartung erklärt: Darum ist Nikola Glumac offline

Die Ereignisse haben sich bei Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac zuletzt überschlagen. Schon vor Tagen wollte er sich zu Wort melden – jedoch ist er vom Erdboden verschluckt. Nun erklärt seine Ex-Partnerin die Gründe dafür.

Nikola Glumac wollte sich zuletzt melden und über die aktuellen Ereignisse berichten. Doch Fans warten vergeblich auf ein Statement des 29-Jährigen. Stattdessen ist der in den sozialen Netzwerken offline.

Nikola Glumac kämpft derzeit mit einer Panikattacke

Jetzt meldet sich Kim Virginia Hartung zu Wort und erklärt, was dahintersteckt. „Für alle, die sich um Nikola sorgen: Die letzten Wochen und besonders die letzten Tage waren für beide Seiten eine emotionale Achterbahnfahrt. Es ist viel passiert, was uns beide mental extrem gefordert hat. Er kämpft im Moment mit inneren Prozessen und hatte erneut eine Panikattacke“, meint die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin in einer Instagram-Story.

Er sei gerade nicht der Verfassung, sich bei seiner Community zu melden: „Gerade ist er einfach nicht in der Lage, öffentlich aufzutreten oder zu kommunizieren.“ Jedoch kündigt Kim Virginia Hartung, dass es bald ein Statement von ihm geben wird. „Er wird sich sehr bald bei euch melden! Ich denke morgen – und dann wird er euch alles sagen, was gesagt werden muss. Es gibt einiges, das erklärt werden muss. Von uns beiden“, verspricht die Reality-TV-Darstellerin.

Kim Virginia Hartung wagt Neuanfang in anderer Stadt

Kim Virginia Hartung hat unterdessen angekündigt, einen Neustart in einer anderen Stadt zu wagen und Dubai endgültig zu verlassen. „Morgen beginnt ein neues Kapitel“, beginnt sie bei Instagram ihr Statement. Weiter heißt es darin: „Hoffnung. Neugier. Nervenkitzel. Ich lasse nicht nur einen Ort zurück ich lasse Gewohnheiten, Routinen und eine ganze Welt hinter mir.“ Neben all dem Umzugsstress blickt Kim Virginia Hartung aber positiv in die Zukunft: „Hier beginnt alles bei null. Und genau das macht es so spannend. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber ich weiß: Ich werde meinen Weg finden.“