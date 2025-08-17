Kim Virginia Hartung enthüllt: So verdienen sie und Nikola Glumac ihr Geld

Kim Virginia Hartung ist durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt. Ihr Geld verdient die 30-Jährige hauptsächlich jedoch in einer völlig anderen Branche.

Die bekannte Persönlichkeit sowie ihr Partner Nikola Glumac feierten kürzlich ihr Liebes-Comeback. Und die beiden sind sogar schon zusammengezogen! Nun gab Kim Virginia Hartung ein Update zu dem Haus: „Unser Haus steht in Rhas al Khaima, gehört uns aber nicht. Wir wohnen da nach wie vor zur Miete.“ Zudem gab sie bei Instagram bekannt, dass das Paar in den kommenden Monaten wieder umziehen werde und näher an Dubai wohnen wollen.

„Wir arbeiten beide in der Immobilienbranche“

Kim Virginia Hartung plauderte in einer Fragerunde weiter aus dem Nähkästchen. Ein Fan wollte beispielsweise wissen, wie die beiden ihr Geld verdienen. „Wir arbeiten beide in der Immobilienbranche“, verriet die Reality-TV-Bekanntheit.

Nikola Glumac sei als Videograf für Luxusimmobilien tätig – darauf sei Kim Virginia Hartung stolz, da er den Weg selbstständig eingeschlagen hat: „Ich weiß noch, wie er in Australien das erste Mal auf gut Glück seine Drohne geflogen ist.“

„Damit können wir gut leben und finanzieren hauptsächlich unser Leben“

Kim Virginia Hartung selbst arbeitet als Investorenberaterin. Die beiden haben zwar noch weitere Einnahmen wie beispielsweise Gagen aus diversen TV-Sendungen und sind auch in den sozialen Netzwerken sehr erfolgreich, aber das Haupteinkommen stamme aus der Immobilienbranche. „Damit können wir gut leben und finanzieren hauptsächlich unser Leben“, so Kim Virginia Hartung.

Nikola Glumac sorgte jedoch erst für Gesprächsstoff. Denn in einer früheren Fragerunde offenbarte er, dass fast alle Ausgaben von Kim Virginia Hartung getragen werden. „Also das Einzige, was ich manchmal bezahle, ist Essen gehen… Abenteuer, Miete, meine Klamotten, Möbel – das zahlt alles Kim“, hat er in einer Instagram-Story verlauten lassen. „Ich kann mich echt nicht beschweren… Ist doch auch gerecht“, erklärte er schmunzelnd. Es ist daher fraglich, ob man diese Aussage ernst nehmen kann und der Wahrheit entsprechen.