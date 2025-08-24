Connect with us

    Stars

    Kim Virginia Hartung: Darum könnte Nikola Glumac nicht ins Dschungelcamp

    gepostet am

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac
    Instagram / kimvirginia

    Kim Virginia Hartung sorgte im Dschungelcamp für Zündstoff. Ihr Freund Nikola Glumac würde jedoch nie in die TV-Show gehen – die Influencerin erklärt jetzt dafür auch die Gründe. 

    Die 30-Jährige sorgt immer für mächtig viel Drama – nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in TV-Shows. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eckte Kim Virginia Hartung immer wieder mit ihren Mitstreitern an.

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac berichten von einem turbulenten Tag. Die Reality-Stars waren draußen unterwegs und mussten auf eine Mahlzeit verzichten. Vor allem ihr serbischer Begleiter war schlecht gelaunt: „Hier kommt er nach Hause, ohne zu essen. Fängt hier den größten Streit an. Was weiß ich, was?“

    Kim Virginia Hartung
    Darum löste Kim Virginia Hartung die Verlobung mit Nikola Glumac auf

    Deshalb könnte Nikola Glumac nie ins Dschungelcamp

    Der Hunger schien den Begleiter sowie Nikola Glumac an ihre Grenzen gebracht zu haben. Deshalb stellt Kim Virginia Hartung klar: Für ihren Freund sei das Dschungelcamp nichts. Denn schließlich müssten die Kandidaten dort immer hungern. „Ihr braucht gar nicht die Anfrage schicken. Der geht da nicht hin. Auf gar keinen Fall. Da seht ihr Sachen, die wollt ihr nicht sehen“, so die Influencerin. Mit stundenlangem Hungern würde Nikola Glumac nicht klarkommen.

    Die beiden scheinen das Drama anzuziehen. Denn erst vor wenigen Tagen wurden Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac von gewaltigen Naturgewalten heimgesucht. Die beiden gerieten in Spanien versehentlich in einen Waldbrand. „Wir sind gestern Abend mitten in einen großen Waldbrand gefahren in Monda“, verkündete Kim Virginia Hartung in einer Instagram-Story.

    Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden in eine Naturgewalt gerieten. In Australien mussten die beiden vor einem Mega-Zyklon in Australien zu Beginn des Jahres fliehen: „Der Wind hat die letzten Tage gefühlt unseren halben Van auseinandergenommen und wir haben einfach erfahren, dass hier der Zyklon Zelia sein Unwesen treibt.“

