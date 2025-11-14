Kim Virginia Hartung befürchtet „fetten Rosenkrieg“ mit Nikola

Was ist zwischen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac vorgefallen? Laut seiner Ehefrau verschwand der Reality-Star vor einer Woche spurlos. Nun ist er wieder zurück und kündigte an, auspacken zu wollen.

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac feierten ihr Liebes-Comeback und gaben sich sogar das Ja-Wort. Doch nur kurze Zeit nach ihrer Hochzeit befinden sich die beiden offenbar in einer Liebeskrise. Und sogar eine Schlammschlacht könnte jetzt drohen!

In einer Instagram-Story deutete Nikola Glumac mit kryptischen Worten eine Trennung an, danach verschwand er spurlos. Sie zeigte sich enttäuscht darüber, dass Nikola sie mit den drei Welpen und viel Arbeit allein zurückgelassen habe. Kim Virginia Hartung hat sogar ihre Fans gebeten, ihr bei der Suche nach ihrem Ehemann zu helfen.

„Ich bin gerade in Deutschland und manche Leute sollten echt kleinere Brötchen backen. Ich habe meine Seite noch nicht erzählt und erst dann werdet ihr sehen, was hier wirklich Sache ist“, kündigte Nikola Glumac bei Instagram an. Es ist bisher unklar, was genau hinter dieser Andeutung steckt.

Zunächst schwieg Kim Virginia Hartung zu dem Statement. Eine Followerin wollt von ihr jedoch wissen: „Wieso sagst du zu dem Post von deinem Mann nichts?“ Darauf antwortete die 30-Jährige: „Weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Wir hatten eigentlich beide ausgemacht, keine dreckige Wäsche mehr in der Öffentlichkeit zu waschen … Habe mich nur gemeldet, weil ich Angst hatte, dass ihm was passiert ist.“

„Nikola möchte anscheinend einen fetten Rosenkrieg“

„Von meiner Seite aus kommt mir das gerade vor wie ein fetter Start von einem Rosenkrieg und darauf habe ich echt keine Lust“, so Kim Virgina Hartung. Und weiter: „Nikola möchte anscheinend einen fetten Rosenkrieg starten, auf den ich wirklich keine Lust habe. Das geht alles in die falsche Richtung.“ Nach Harmonie klingt das jedenfalls nicht.