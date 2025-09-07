Kim Virginia Hartung: Baby-Hammer! Ist sie etwa wieder schwanger?

Ist Kim Virginia Hartung etwa wieder schwanger? Diese Gerüchte kursieren derzeit in den sozialen Netzwerken. Die Spekulationen heizte die Reality-TV-Bekanntheit selbst an.

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgen mit ihren neuen Schnappschüssen bei Instagram für ordentlich Gesprächsstoff. Besonders auffällig: Auf einigen Bildern legen die beiden ihre Hände auf den Bauch der 30-Jährigen.

„Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen“

Zu den Schnappschüssen schrieb Kim Virginia Hartung: „Die süßeste Überraschung wächst im Verborgenen.“ Auch Nikola Glumac verfasste einen Kommentar, welcher die Babygerüchte zusätzlich anheizt: „Ich bin der glücklichste Mann und freue mich so sehr auf alles, was jetzt auf uns zukommt.“

Die Gerüchte begannen zuvor jedoch mit einer Frage, ob sie erneut schwanger werden wolle. „Definitiv! Zu dem Thema passiert gerade viel“, schrieb sie dazu. Kim Virginia Hartung stellt aber gleichzeitig auch klar, dass sie einige Sachen nicht mehr in die Öffentlichkeit tragen will: „Momentan fühle ich mich wohler, alles privat zu halten.“

Ein weiteres Indiz auf eine mögliche Schwangerschaft ist eine Instagram-Story vom 2. September. An dem Tag war Kim Virginia Hartung mit Freunden essen. „Tu übrigens nur so, als ob ich mittrinke. Keine Erwachsenen-Getränke für mich“, schrieb die 30-Jährige dazu. Eingefangen wurde die Story von YouTuber Denny Peletier („Dennys Trash Highlights“). Nikola Glumac hat vor einiger Zeit bei Instagram verraten, wie viele Kinder seine Freundin wirklich will: „Kimis und mein Wunsch ist es, zwei Kinder zu bekommen.“

Die Reaktionen auf die Babygerüchte sind aber gemischt. Zahlreiche Fans gratulieren dem Paar bereits zum Nachwuchs. Aber es gibt auch kritische Stimmen. „Ich kann das alles nicht mehr – und dann ist es ’ne neue Zahnpasta“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

Traurige Ereignisse, wie die Stillgeburt, liegen bei Kim Virginia Hartung erst wenige Monate zurück. Eine Person habe ihr in den Magen getreten – daraufhin hat sie ihr Baby verloren. In der Zeit löste sie auch die Verlobung mit Nikola Glumac auf – später kam es zum Liebes-Comeback. Die beiden wohnen mittlerweile auch wieder zusammen. Ob nun tatsächlich Nachwuchs bei Kim Virginia Hartung ins Haus steht – das wird sich demnächst noch zeigen. Und so lange wird die Gerüchteküche noch brodeln.