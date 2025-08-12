Connect with us

    Stars

    Kevin Schäfer sicher: Geht Jimi Blue Ochsenknecht ins Dschungelcamp?

    gepostet am

    Kevin Schäfer und Jimi Blue Ochsenknecht
    RTLZWEI | RTL / Johanna Bollmann

    Reality-TV-Star Kevin Schäfer ist sich sicher: Jimi Blue Ochsenknecht könnte 2026 im Dschungelcamp dabei sein. Er glaubt fest an seine Fernsehkarriere – trotz Gerichtsterminen. 

    Yeliz Koc hat kein gutes Haar an ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht im Dschungelcamp gelassen. Könnte er nun bald selbst die RTL-Erfolgsshow in Australien aufmischen? Denn Reality-TV-Star Kevin Schäfer meint: Der 33-Jährige wird trotz der Schlagzeilen weiter im Fernsehen präsent sein.

    „Das Fernsehen verzeiht alles, deswegen gehe ich mal stark davon aus, wenn Jimi die Kurve bekommt, dass er im Januar im Dschungelcamp landen wird“, sagt Kevin Schäfer im Interview mit dem Podcast „Blitzlichtgewitter“.

    Carmen und Robert Geiss
    Bodyguard nach Überfall auf die Geissens sicher: "Die haben das nicht von heute auf morgen gemacht"

    Zwar habe der Sänger am 22. August wegen unbezahlten Rechnungen ein Gerichtstermin – dennoch könnte ihm laut Kevin Schäfer eine große Reality-TV-Karriere bevorstehen. Und auch finanziell würde sich eine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ lohnen. Denn schließlich erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten im Dschungelcamp hohe Gagen.

    Das Dschungelcamp bietet noch weitere Vorteile. Denn es handelt sich um einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen – die Kandidatinnen und Kandidaten können die Reichweite vor allem in den sozialen Netzwerken extrem steigern.

    Jimi Blue Ochsenknecht ist in „Are You The One – Reality Stars in Love“ zu sehen

    Jimi Blue Ochsenknecht beweist: In Reality-TV-Formaten sorgt er für Unterhaltung. Er nahm nicht nur in „Villa der Versuchung“ auf SAT.1 teil, sondern wirkt auch in der neuen Staffel von „Are You The One – Reality Stars in Love“ mit. Moderatorin Sophia Thomalla kündigte ihn als Überraschungskandidat an: „So, Leute, wenn ihr dachtet, das war’s schon… Ich hab da noch was für euch“. Dann sah man ihm mit einem breiten Grinsen am Traumstrand.

    Jimi Blue Ochsenknecht hat auch erklärt, weshalb er an einer Datingshow teilnimmt: „Klassisches Dating ist nicht so meins, da lernt man sich nicht richtig kennen.“ Der 33-Jährige stellt aber auch klar: „Wenn ich merke, dass die nur Kontakt wollen, weil ich Jimi Blue bin – so Gold Digger-Frauen, da stehe ich nicht drauf.“

