    Keiner wusste davon: „Berlin – Tag & Nacht“-Stars sind heimlich ein Paar!

    Samuel und Nicole bei "Berlin - Tag & Nacht"
    RTLZWEI

    Bei „Berlin – Tag & Nacht“ geht es um Intrigen, Zoff und Liebe. Bei zwei Stars aus der RTLZWEI-Serie hat es hinter den Kulissen gefunkt und sind heimlich ein Paar – bisher wusste keiner davon. Und sie erwarten sogar schon ein Kind!

    Die schönste Liebesgeschichte bei „Berlin – Tag & Nacht“ passierte nicht vor, sondern hinter der Kamera. Denn zwischen zwei Stars der RTLZWEI-Serie hat es gefunkt – und niemand wusste von der Beziehung. Nun machen sie ihre Liebe offiziell.

    Sam Bartz (Rolle Malte) und Nicole Alaña (Valentina) lernten sich im Juni 2024 am Set von BTN kennen. Und dann funkte es zwischen den beiden ziemlich schnell! In der Serie sind sie mittlerweile getrennt – im echten Leben beginnt die Liebesgeschichte erst noch.

    "Die Verräter" bei RTL
    RTL dreht schon heimlich: Das ist der erste Promi bei "Die Verräter"

    „Wir kannten uns vor ‚Berlin – Tag & Nacht‘ noch nicht“, sagt Nicole Alaña in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Auch ihr Freund Sam Bartz schwebt auf Wolke sieben: „Ich hatte sie schon vorher im TV gesehen und fand sie unglaublich schön. Als ich dann erfuhr, dass sie künftig meine Spielpartnerin wird, war das wie ein Sechser im Lotto.“

    Dann hat der Darsteller auch verraten, wie es weiterging: „Auf einer Firmenfeier an Weihnachten nahm Nicole ihren Mut zusammen und fragte mich, ob es zwischen uns leichte Spannungen gibt. Ich sagte ihr, dass ich ein leichtes Kribbeln verspüre, wenn ich sie sehe und ein starkes, wenn ich sie umarme. Jedoch haben wir unsere Gefühle hinten angestellt, um die Professionalität am Set zu wahren.“

    „Das Feuer in uns ist erst entfacht, als sie bei mir zu Hause saß“

    Zunächst wurden sie vor der Kamera ein Paar – später auch hinter den Kulissen. Und die Öffentlichkeit wusste bisher nichts davon! „Das Feuer in uns ist erst entfacht, als sie bei mir zu Hause saß. Wir tranken Cocktails, draußen war es kalt, und dann lief dieser eine Song: ‚Innerbloom‘ von Rüfüs Du Sol. Wir schauten uns tief in die Augen und küssten uns“, verriet Sam Bartz. Zunächst wollten sie ihre Gefühle nicht zulassen, um die Professionalität zu wahren – doch die Liebe war einfach zu stark. Bis zum Sommer 2025 hielten sie ihre Liebe geheim.

    Die beiden BTN-Stars erwarten ein Kind

    Die beiden erwarten sogar schon Nachwuchs – das erste Kind ist bereits unterwegs. „Wir haben es direkt – ohne die üblichen drei Monate abzuwarten – offen und ehrlich bei der Arbeit erzählt. Unsere Kollegen haben sich sehr für uns gefreut“, so Nicole Alaña. Die Schwangerschaft bedeutet jedoch auch: Nicole Alaña wird bei „Berlin – Tag & Nacht“ aussteigen.

