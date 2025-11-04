Katze frisst Katzenstreu – Darum kann das gefährlich sein

Junge Katzen fressen mitunter aus reiner Neugierde einige Körnchen Katzenstreu. Handelt es sich jedoch um eine ältere Katze, können fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten oder sogar eine bedrohliche Erkrankung die Ursache sein.

Dass Katzen manchmal komische Dinge machen, ist keine Überraschung. Einige Verhaltensweisen wirken dann jedoch ziemlich skurril und lassen am Verstand der Samtpfote zweifeln. Wenn eine Katze plötzlich Katzenstreu frisst, sollten Tierhalter wachsam sein. Denn das kann mitunter gefährlich oder sogar lebensbedrohlich für den Stubentiger sein.

Warum frisst meine Katze plötzlich Katzenstreu?

Die Gründe für das Fressen von Katzenstreu können vielfältig sein und hängt auch mit einigen Faktoren zusammen – beispielsweise das Alter der Katze, das Fressverhalten, erlernte Verhaltensmuster sowie der Gesundheitszustand.

Gelangweilte Katzen

Die meisten Katzen sitzen auf Fensterbänken, spielen mit Stoffkissen oder toben sich am Kratzbaum aus. Durchaus kann die Samtpfote auch mal auf Entdeckungstour gehen – und das kann dann auch im Katzenklo sein. Auslöser dafür ist die Unterbeschäftigung von lebhaften und intelligenten Katzen. Um das zu verhindern, sollte man für mehr Abwechslung im Katzenalltag sorgen.

Mangel an wichtigen Nährstoffen

Trotz umfassender Fürsorge kann es passieren, dass der Stubentiger unter einem Mangel an wichtigen Nährstoffen leidet. Denn nicht jedes Katzenfutter hat eine artgerechte Mischung an Makro- und Mikronährstoffen. Den Mangel versuchen Katzen mit dem Fressen von Katzenstreu auszugleichen.

Befall mit Magen-Darm-Parasiten

Auch ein Befall mit Würmern kann zum Fressen von Katzenstreu führen. Um das zu verhindern, kann man die Katze turnusmäßig entwurmen. Ein Wurmtest kann erste Anhaltspunkte liefern. Sollte sich der Gesundheitszustand zusätzlich verschlimmern, ist ein Besuch beim Tierarzt unumgänglich.

Blutarmut

Katzen mit Anämie fressen mitunter Katzenstreu. Blasse Bindehäute und blasses Zahnfleisch deuten zudem auf eine Blutarmut hin, außerdem Müdigkeit und Mattigkeit. Der Mangel an roten Blutkörperchen kann in einer Blutprobe schnell nachgewiesen werden.

Vorsicht bei älteren Katzen

Ist eine Katze schon etwas älter und frisst sie plötzlich Katzenstreu, ist Aufmerksamkeit gefragt. Wenn es einer Katze nicht gut geht, versucht sie sich selbst zu helfen und will mit dem Fressen von Katzenstreu ihre Gesundheit auf Vordermann bringen. Dahinter können schwerwiegende Erkrankungen stecken – dazu zählen beispielsweise Diabetes mellitus, Nieren- und Lebererkrankungen sowie Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Auch eine ernsthafte Erkrankung der inneren Organe kann dahinterstecken.

Darum ist das Fressen von Katzenstreu gefährlich

Unabhängig vom Gesundheitszustand der Katze – das Fressen von Katzenstreu ist auch als solches gefährlich für das Tier. Hochwertiges Katzenstreu ist zwar frei von Giftstoffen, jedoch können durch das Fressen spitze Partikel den Magen und Darm einen Schaden davontragen. Die noch größere Gefahr ist jedoch: Das Katzenstreu quillt bei der Wasseraufnahme auf. Das Streu kann im Verdauungstrakt verklumpen und zu Verstopfungen führen. Auch ein lebensgefährlicher Darmverschluss ist nicht auszuschließen.

Was tun, wenn die Katze Katzenstreu frisst?

Tierhalter sollten auf eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Gehalt an Mikronährstoffen achten. Zudem sollte man für viel Abwechslung im Katzenalltag sorgen – dazu zählen beispielsweise Kratzbäume und artgerechtes Spielzeug. Wenn man sich nicht sicher ist oder die Vermutung hat, dass hinter dem Verhalten eine Erkrankung stecken könnte, sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.