Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Leben

    Katze frisst Katzenstreu – Darum kann das gefährlich sein

    gepostet am

    Katze
    iStock / Lightspruch

    Junge Katzen fressen mitunter aus reiner Neugierde einige Körnchen Katzenstreu. Handelt es sich jedoch um eine ältere Katze, können fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten oder sogar eine bedrohliche Erkrankung die Ursache sein.

    Dass Katzen manchmal komische Dinge machen, ist keine Überraschung. Einige Verhaltensweisen wirken dann jedoch ziemlich skurril und lassen am Verstand der Samtpfote zweifeln. Wenn eine Katze plötzlich Katzenstreu frisst, sollten Tierhalter wachsam sein. Denn das kann mitunter gefährlich oder sogar lebensbedrohlich für den Stubentiger sein.

    Warum frisst meine Katze plötzlich Katzenstreu?

    Die Gründe für das Fressen von Katzenstreu können vielfältig sein und hängt auch mit einigen Faktoren zusammen – beispielsweise das Alter der Katze, das Fressverhalten, erlernte Verhaltensmuster sowie der Gesundheitszustand.

    Hund
    "Die stinken wie Aschenbecher": So gefährlich ist Zigarettenrauch für Hund, Katze & Co.

    Gelangweilte Katzen

    Die meisten Katzen sitzen auf Fensterbänken, spielen mit Stoffkissen oder toben sich am Kratzbaum aus. Durchaus kann die Samtpfote auch mal auf Entdeckungstour gehen – und das kann dann auch im Katzenklo sein. Auslöser dafür ist die Unterbeschäftigung von lebhaften und intelligenten Katzen. Um das zu verhindern, sollte man für mehr Abwechslung im Katzenalltag sorgen.

    Mangel an wichtigen Nährstoffen

    Trotz umfassender Fürsorge kann es passieren, dass der Stubentiger unter einem Mangel an wichtigen Nährstoffen leidet. Denn nicht jedes Katzenfutter hat eine artgerechte Mischung an Makro- und Mikronährstoffen. Den Mangel versuchen Katzen mit dem Fressen von Katzenstreu auszugleichen.

    Befall mit Magen-Darm-Parasiten

    Auch ein Befall mit Würmern kann zum Fressen von Katzenstreu führen. Um das zu verhindern, kann man die Katze turnusmäßig entwurmen. Ein Wurmtest kann erste Anhaltspunkte liefern. Sollte sich der Gesundheitszustand zusätzlich verschlimmern, ist ein Besuch beim Tierarzt unumgänglich.

    Blutarmut

    Katzen mit Anämie fressen mitunter Katzenstreu. Blasse Bindehäute und blasses Zahnfleisch deuten zudem auf eine Blutarmut hin, außerdem Müdigkeit und Mattigkeit. Der Mangel an roten Blutkörperchen kann in einer Blutprobe schnell nachgewiesen werden.

    Vorsicht bei älteren Katzen

    Ist eine Katze schon etwas älter und frisst sie plötzlich Katzenstreu, ist Aufmerksamkeit gefragt. Wenn es einer Katze nicht gut geht, versucht sie sich selbst zu helfen und will mit dem Fressen von Katzenstreu ihre Gesundheit auf Vordermann bringen. Dahinter können schwerwiegende Erkrankungen stecken – dazu zählen beispielsweise Diabetes mellitus, Nieren- und Lebererkrankungen sowie Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Auch eine ernsthafte Erkrankung der inneren Organe kann dahinterstecken.

    Darum ist das Fressen von Katzenstreu gefährlich

    Unabhängig vom Gesundheitszustand der Katze – das Fressen von Katzenstreu ist auch als solches gefährlich für das Tier. Hochwertiges Katzenstreu ist zwar frei von Giftstoffen, jedoch können durch das Fressen spitze Partikel den Magen und Darm einen Schaden davontragen. Die noch größere Gefahr ist jedoch: Das Katzenstreu quillt bei der Wasseraufnahme auf. Das Streu kann im Verdauungstrakt verklumpen und zu Verstopfungen führen. Auch ein lebensgefährlicher Darmverschluss ist nicht auszuschließen.

    Was tun, wenn die Katze Katzenstreu frisst?

    Tierhalter sollten auf eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Gehalt an Mikronährstoffen achten. Zudem sollte man für viel Abwechslung im Katzenalltag sorgen – dazu zählen beispielsweise Kratzbäume und artgerechtes Spielzeug. Wenn man sich nicht sicher ist oder die Vermutung hat, dass hinter dem Verhalten eine Erkrankung stecken könnte, sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023