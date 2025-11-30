Karina ist an der Krebs-Diagnose von Thomas Gottschalk fast zerbrochen

TV-Ikone Thomas Gottschalk hat Krebs! Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina entschied er sich, die Diagnose öffentlich zu machen. Bisher hatte das Publikum nichts von seiner schweren Krankheit geahnt.

„Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, sagt Thomas Gottschalk in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Der Showmaster musste sich bisher zweimal operieren lassen und starke Schmerzmittel nehmen.

„Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, sagt Karina.

Doch auf den ersten Schock folgt der nächste! Von dem Krebs wurde viel mehr Gewebe befallen, als zunächst vermutet. Sowohl körperlich als auch emotional leidet das Paar unter der Erkrankung – dennoch hat Thomas Gottschalk nicht über eine Pause nachgedacht. Doch genau das bezeichnet er in dem Interview als großen Fehler. „Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte“, berichtet er.

„Ich bin an Thomas‘ Diagnose fast zerbrochen“

Die Diagnose traf ihn und Karina mit voller Wucht. „Ich bin an Thomas‘ Diagnose fast zerbrochen“, berichtet Karina. Jedoch blieb der Entertainer immer positiv. Erst kürzlich, am 28. November, präsentierte sich Thomas Gottschalk gemeinsam mit seiner Ehefrau bei der Romy-Verleihung in Kitzbühel. Vor wenigen Wochen war Thomas Gottschalk beim BAMBI. Die teils wirren Auftritte sind auf die Nebenwirkungen der starken Medikamente zurückzuführen.

Er dachte jedoch nicht daran, die Auftritte abzusagen. Der 75-Jährige offenbart: „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen. Außerdem bin ich alte Schule und erfülle meine Verpflichtungen. Ich hatte überlegt, die Medikamente vor dem Auftritt wegzulassen. Aber das haben mir die Ärzte verboten.“