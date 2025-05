KAJ: Drei Sauna-Brüder wollen mit „Bara bada bastu“ den ESC-Sieg holen

Sie gingen als Außenseiter in den schwedischen Vorentscheid – und gelten nach ihrem Überraschungssieg als absolute Favoriten beim Eurovision Song Contest. Die Band KAJ will für Schweden den Sieg holen – und die Gruppe hat laut den Buchmachern auch gute Chancen.

Die Band KAJ besteht aus den Mitgliedern Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård. Mit dem Song „Bara bada bastu“ will die Band den Sieg für Schweden holen. Das Kuriose: Dabei kommen sie eigentlich aus Vörå in Finnland und gehören zur schwedischsprachigen Minderheit. Mit ihrer Performance könnte die Gruppe die ESC-Bühne ordentlich aufmischen.

Das hat es mit dem Bandnamen KAJ auf sich

Mit dem Song „Bara bada bastu“ („Einfach in die Sauna gehen“) lädt KAJ in Basel zu einem kollektiven Saunaerlebnis mit Tanz-Einlage ein. In dem Hit geht es um Holzhacken, Würstchengrillen und natürlich dem Saunagang. Ihr Bandname setzt sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen Kevin, Axel und Jakob zusammen. Ihr Debütalbum „Professionella pjasalappar“ erschien im Jahr 2012. Seitdem hat das Trio sieben Alben veröffentlicht und zwei Musicals geschrieben.

„Fans können den Tanz lernen, aber auch den Sauna-Teil mitsingen“

„Der Titel bringt für alle etwas mit, das war mir vor dem Vorentscheid gar nicht bewusst“, meint Jakob Norrgård im Interview mit blick.ch. „Fans können den Tanz lernen, aber auch den Sauna-Teil mitsingen. Es macht uns stolz, dass Schweden nun auf unseren Stil setzt“, so das KAJ-Mitglied weiter.

Das skandinavische Land bringt seit der Abschaffung der Pflicht fürs Singen in der Landessprache einen Song auf Schwedisch zum ESC: „Unser Titel ist die perfekte Kombination zwischen Finnland und Schweden. Es ist ein schwedischer Song über eine große finnische Tradition. Es fühlt sich an, als würden wir der Bund dieser beiden Nationen repräsentieren.“

Die Bandmitglieder wollten eine Sauna im Hotel in Basel

Ein Lied über den Saunagang – das ist keine Überraschung. Bandmitglied Axel Åhman erklärt: „Wir haben schon über viele Dinge gesungen, aber nie über Sauna. Also entschieden wir uns dafür. Auch weil es das Topklischee der Finnen ist.“ Die Gruppenmitglieder sind große Fans der Sauna – und wollten diese sogar im Hotel haben: „Wir feiern die Sauna tatsächlich. Wir haben eine zu Hause und auch auf Tournee. Auch für unser Hotel in Basel gaben wir den Wunsch an, eine Sauna im Hotel zu haben. Das ist perfekt für die Entspannung. Kein Wunder, wurde Finnland zum achten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gekürt.“