Diese 3 Sternzeichen können nicht allein sein

Alleine sein kann schnell mal in Einsamkeit enden. Jeder kennt es, wenn man gerade niemanden zum reden hat, obwohl es eben jetzt so dringend notwendig wäre. Doch manche kommen generell nicht allein recht und müssen dauerhaft Leute um sich herum haben.

Wir Menschen sind Herdentiere. Auf Dauer allein zu sein macht uns psychisch stark zu schaffen, denn wir sind eigentlich darauf ausgelegt, in einer Gruppe zu agieren. Mal allein sein ist manchmal notwendig – gerade in stressigen und schwierigen Phasen im Leben. Doch einige kommen damit nur bedingt zurecht.

Diese Sternzeichen haben ein Problem mit dem Alleine sein

Waage

Die sehr gesellige Waage ist das sozialste Sternzeichen aller Tierkreise. Das Sternzeichen ist von Natur aus gerne mit Menschen zusammen – sie leben buchstäblich für andere und können nur bedingt ohne ihren „Sinn im Leben“. Schnell kann das Sternzeichen vereinsamen und fühlt sich ausgeschlossen von jeglichen Freunden und Bekannten. Für die Waage gibt es nichts Schlimmeres als allein sein.

Widder

Man könnte bei Widdern eigentlich denken, dass sie niemand anderen brauchen, außer sich selbst. Durch ihre extrovertierte, laute und unabhängige Art vermitteln Widder eigentlich das Gefühl sie möchten niemanden in ihrem Leben haben. Doch was wären all die schönen Erinnerungen ohne jemanden, mit dem man sie teilen kann? Deswegen ist der Spruch „Der Schein trügt“ gerade bei diesem Sternzeichen sehr treffend. Denn allein ist das Sternzeichen nicht gerne – auch, wenn es manchmal so rüberkommt.

Löwe

Wie auch das Tier sind Löwen immer in Gesellschaft unterwegs. Sie hassen es nicht mit ihren Liebsten zusammen zu sein und gehen schnell ein, wenn sie ein paar Tage nichts unternommen haben. Löwen brauchen die Aufmerksmankeit und stehen sehr gerne im Mittelpunkt. Wenn sie das nicht bekommen, geht es ihnen schnell dreckig und fallen in ein tiefes Loch. Für jemanden mit einem so großen Ego, ist es das Schlimmste, die anerkennenden Blicke nicht zu bekommem!