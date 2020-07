Diese 4 Sternzeichen haben einen besonders guten Style

Manchmal läuft man durch die Straßen und erkennt Gestalten, die anscheinend heute morgen keine Spiegel zur Verfügung hatten. Das gesamte Outfit sieht einfach grässlich aus! Ob jemanden ein besonders gutes Gespür für Mode hat, kann unter anderem dem Sternzeichen verschuldet sein.

Mode gehört seit Jahrtausenden in die Kultur der Menschen. Sich gut zu kleiden war schon immer ein Ziel und wer dies nicht tat, gehörte eben zur Unterschicht. Mittlerweile gibt es aber für sowohl kleines, als auch großes Geld gut aussehende Klamotten. Fast jeder hat die Möglichkeit, einen guten ersten Eindruck in Sache Mode zu hinterlassen – sofern er möchte. Einigen ist der modische Sinn in die Wiege gelegt und können besonders gut Kleidungsstücke miteinander kombinieren!

Diese Sternzeichen laufen immer top gestylt durch die Straßen

Löwe

Löwen haben an sich schon einen extravaganten, luxuriösen Lebensstil – da wäre es verschwendetes Talent nicht auch modischer absolute Hingucker zu sein! Die Outfit dieses Sternzeichen sind immer on point und ein wahrer Hingucker: Wenn sie den Raum betreten, ziehen sie alle Blicke auf sich. Für ihn gehört es dazu, sich perfekt zu stylen – alles andere würde das Ego des Löwen stark schwächen.

Waage

In Sachen zeitloser Elegant macht der Waage niemand so schnell was vor. Sie sind die geborenen Fashion-Ikone und sind wahre Meister darin, Teile miteinander zu kombinieren und das Outfit wie ein echtes Kunstwerk aussehen zu lassen! Wenn du also eine Frage zu Mode haben solltest: Frag am besten eine/n Waage-Geborenen Freund/Freundin.

Skorpion

Ausgefallen und kunterbunte Stile sind genau das Ding bei diesem Sternzeichen. Skorpione hassen Kleidung von der Stange und dazu noch auszusehen, wie jeder andere! Für sie kann es gar nicht schrill genug sein und kaufen am liebsten in Vintage- und Second-Hand-Läden ein. Dort finden sich die verrücktesten Teile aus den letzten Jahrzehnten – ein wehrgewordener Traum für Skorpione. Bei all dem Individualismus schafft das Sternzeichen es dennoch immer top gestylt auszusehen.

Stier

Ähnlich wie der Löwe liebt der Stier teure Kleidung in seinem Kleiderschrank wieder zu finden. Alles was schick und nicht gerade preisgünstig ist, muss der Stier unbedingt haben – sei jetzt erstmal dahingestellt, ob er es wirklich benötigt. Er liebt es zu shoppen und die krassesten Outfit zu kaufen, was ihn zu einem wahren Fashionista macht!