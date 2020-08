Diese 3 Sternzeichen sind besonders optimistisch

Sie sind wahre Meister des positiven Denkens und nichts wirft sie aus der Bahn: Manche sind durch und durch Optimisten! Man kann sich viel dieses optimistischen Mindsets antrainieren – doch einige Sternzeichen haben da ein natürliches Talent!

Es gibt diese Freunde, die in jeder noch s0 schlechten Situation das Gute sehen. Egal wie schlimm es um diese Menschen steht – sie sehen immer etwas Positives. Manchmal kann das auch echt wahnsinnig nerven, aber ihr Optimismus ist eigentlich sehr vorbildlich! Nichts und niemand kann diese Menschen umhauen und sie sprühen nur so vor Positivität. Eigentlich sollte man sich echt eine Scheibe davon abschneiden, aber manchmal ist das Glas eben halb leer. Für diese Sternzeichen ist es aber definitiv halb voll!

Das sind die positivsten Sternzeichen

Löwe

Das Sommer-Sternzeichen ist einfach ein Sonnenkind. Nichts kann das Leben des Löwen vermiesen, denn er ist ein wahrer Optimist. Er hat immer gute Laune und diese ist unglaublich ansteckend! Wer einen Partner mit dem Sternzeichen Löwe hat, dem wird wohl nicht so schnell langweilig! Löwen wollen immer viel erleben und haben dabei immer eine Menge Spaß. Für sie ist Trauer ein Fremdwort.

Waage

Die Waage glaubt immer an das Gute im Menschen. Auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint: Dieses Sternzeichen wird nicht so schnell verzweifeln. Waagen sind wahre Hoffnungsträger und wollen ihre Mitmenschen so gut es geht aufbauen. Wenn es ihrem Umfeld nicht gut geht wird sie nicht aufgeben, ehe nicht wieder alles in Ordnung ist. Meist auch zu ihrem eigenen Leid, denn sie stellen jeden über sich selbst – so verlieren sie sich schnell selbst!

Widder

Für sie ist Schicksal nur eine Ausrede nicht selber tätig zu werden: Widder möchten ihre Zukunft lieber selber bestimmen. Auch, wenn es hier und da ein paar Rückschläge gibt – Dieses Sternzeichen wirft nichts so leicht aus der Bahn! Widder möchten so viele erleben, wie sie nur können und kriegen gar nicht genug Abenteuer. Und das machen sie immer mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht!