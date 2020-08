Diese 4 Sternzeichen sind einfach unkompliziert

Etwas mehr Rationalität könnte uns allen nicht schaden. Manche sind aber wahre Künstler darin die Dinge herrlich einfach zu sehen. Für sie gibt es da kein großes Drumherum und Drama, sondern eine klare Entscheidung. Bei diesen Sternzeichen läuft alles extrem unkompliziert!

Das Leben könnte so einfach sein! Dennoch tendieren wir öfter dazu Probleme größer zu machen, als sie wirklich sind. Zu groß ist die Angst, etwas nicht genug durchdacht zu haben und vielleicht doch etwas vergessen zu haben. Viele Menschen haben einen natürlichen Hang dazu! Und dann gibt es die, die alles total einfach und entspannt sehen – Grund kann da auch das Sternzeichen sein. Gehörst du zu den besonders Unkomplizierten?

Diese Sternzeichen mögen es simpel

Krebs

Der Krebs lässt nur sehr schwer Menschen an sich heran. Dadurch entwickelt er eine Rationalität, wo er ganz einfach entscheidet, ob etwas gut oder schlecht für ihn ist. Ganz vorne dabei: die Intuition. Wenn dem Sternzeichen etwas nicht gefällt, wird er es auch nicht machen. Ganz einfach, oder?

Waage

Im Einklang mit sich selbst strahlen Waagen eine natürliche Ruhe aus. Sie mögen es, wenn alles gelassen ist – sollte es das nicht der Fall sein, werden sie dies versuchen direkt zu beheben. Bei Waagen kann man sich sicher sein, dass sie für alle Parteien rational das Beste wollen. Das macht sie zu einem wirklich guten Zuhörer, der die ganze Sache mal nüchterner betrachten kann.

Fische

Bei diesem Sternzeichen bedarf es eine gewisse Zeit, bis das Innere sich zeigt. Er will niemanden zur Last fallen und hat große Probleme sich zu öffnen. Wenn es aber soweit ist, dann werden sie zu großartigen Ruhepolen! Natürlich kannst du mit dem Fisch auch Abenteuer erleben, auch wenn er da besonders bedacht rangehen wird.

Schütze

Der Schütze ist nicht so tiefenentspannt, weil er besonders mit sich im Reinen ist. Nein, er chillt den ganzen Tag und ist deshalb die Ruhe selbst. Für ihn gibt es das Wort „Hektik“ nicht, denn er ist so oder so total cool! Sicherlich ist er manchmal etwas zu cool, aber wenn die Welt mal zusammenbricht, dann ist dieses Sternzeichen der perfekte Ruhepol. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen kommen mit Veränderung nicht klar