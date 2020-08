Diese 3 Sternzeichen hassen Veränderungen

Schon die kleinsten Veränderungen können große Auswirkungen haben. Die Morgenroutine ändern, einen anderen Weg zu Arbeit nehmen: Für diese Sternzeichen sind alle Neuerungen eine einzige Katastrophe – sie wollen lieber in ihrer sicheren Zone zu bleiben.

Mal alles über den Haufen zu werfen und komplett neu zu starten kann einer der befreiendes Gefühle sein. Am besten macht sich das, wenn sowieso gerade alles katastrophal läuft – Tasche packen, in eine neue Stadt und wieder etwas Neues starten! Doch für diese Sternzeichen ist genau das die persönliche Hölle. Für sie ist Veränderung, und alles was nicht innerhalb der Komfortzone liegt, der absolute Worst Case!

Diese Sternzeichen lieben die Gewohnheit

Krebs

An sich lieben Krebse das Neue zu erkunden, Länder zu bereisen oder neue Gerichte auszuprobieren. Doch das muss immer mit einer nahestehenden Person passieren! Ist der Krebs mal alleine und muss all die Dinge alleine entdecken, ist er schnell überfordert. Das schlimmste für ihn ist eine Trennung vom Partner – er hat dann nämlich keine beständige Person um sich, die mit ihm durch dick und dünn geht. Dieses Sternzeichen muss ernsthaft daran arbeiten auch mal alleine zu sein.

Jungfrau

Sollte sich etwas am routinierten Tagesablauf der Jungfrau mal was ändern: Rette sich, wer kann! Denn Jungfrauen werden wahnsinnig, wenn mal etwas nicht genauso läuft, wie sie es durchgeplant haben – Spontanität? Weit gefehlt. Das Sternzeichen hasst es, wenn mal nicht alles unter Kontrolle ist. Ein bisschen mehr Entspanntheit würde nicht nur dir, sondern auch deinem Umfeld sehr guttun.

Löwe

Der herrische Löwe mag es die Zügel in der Hand zu haben. Für ihn gibt es, ähnlich wie bei der Jungfrau, nichts Schlimmeres, wenn er verloren in einer Situation ist. Löwen lieben eben die Gewohnheit – wenn sie sich in ihrer erstmal zurechtgefunden haben wollen sie es nie wieder hergeben. Das macht einen Umzug in beispielsweise eine neue Stadt extrem schwierig für ihn. Dort kennt er die Straßen nicht, die Leute sind ihm auch fremd – er würde es immer bevorzugen dort zu bleiben, wo er gerade ist.