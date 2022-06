Justin Bieber: Der Sänger spricht über seine Krankheit!

Erst am Donnerstag kündigte Justin Bieber an, ein Konzert seiner „Justice World Tour“ nicht spielen zu können. Der Grund? Der Popstar ist krank! Der Sänger spricht in den sozialen Netzwerken nun ganz offen über seine Krankheit.

„Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss. Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer“, teilte der Sänger in einem Statement mit. Der Musiker erklärt, dass er an dem Ramsay Hunt Syndrom leide. Ausgelöst wird die Krankheit durch einen Virus, welchen einen Nerv im Kopf infiziert – dadurch ist auch seine rechte Geschichtshälfte gelähmt.

Das Gesicht von Justin Bieber ist gelähmt

In einem zweiminütigen Clip hat sich Justin Bieber zu Wort gemeldet – dort sieht man, dass er nur mit einem Augen blinzeln kann und auch das Lächeln bringt er nur einer Mundseite zustande. „Wie ihr sehen könnt, kann ich mit diesem Auge nicht blinzeln und auf dieser Seite meines Gesichts nicht lächeln, auch dieses Nasenloch bewegt sich nicht“, sagt der Sänger in dem Clip. „Also diese Seite meines Gesichts ist vollständig gelähmt“, so Justin Bieber. Er habe das Video aufgenommen, damit seine Fans sehen, dass er aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht in der Lage ist, derzeit auf der Bühne aufzutreten.

Die Krankheit schränke ihn nicht nur beruflich ein, sondern auch im Alltag – so fällt ihm das Essen zunehmend schwerer. „Es wird immer schwieriger zu essen, was extrem frustrierend ist. Bitte betet für mich", so Justin Bieber. Er will schnellstmöglich wieder gesund werden – wie lange die Genesung dauert, ist jedoch völlig unklar. „Ich mache Übungen für das Gesicht. Mit viel Arbeit, wird alles wieder normal werden", so Justin Bieber. Die Krankheit gilt mit Medikamenten als gut behandelbar. Justin Bieber hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Durch einen Zeckenbiss infizierte sich Justin Bieber im Jahr 2020 mit Lyme-Borreliose, leidet unter Pfeifferschem Drüsenfieber und fing sich vor einigen Monaten auch noch das Coronavirus ein.