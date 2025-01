Julian F.M. Stoeckel: Geht er mit seinem Freund Marcell Damaschke ins „Sommerhaus der Stars“?

Julian F.M. Stoeckel hat in Berlin wieder seine legendäre Dschungelcamp-Party geschmissen! Der Entertainer war neben dem Dschungelcamp in zahlreichen weiteren Reality-TV-Formaten – nur „Das Sommerhaus der Stars“ fehlt noch. Dem Format erteilt er jedoch eine knallharte Absage.

Die Prominenz versammelte sich an diesem Freitag im JW Marriott Hotel in Berlin. Denn hier fand die Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stoeckel zum Auftakt von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ statt.

Der Stargast des Abends war jedoch kein Promi, sondern ein Affe – dieser kam mit Micaela Schäfer auf den Red Carpet und sorgte für ordentlich Gesprächsstoff. Neben dem tierischen Gast standen zahlreiche Promis und ehemalige Dschungelcamper im Blitzlichtgewitter – unter anderem waren Dieter Hallervorden, Rebecca Siemoneit-Barum und Djamila Rowe anwesend.

Julian F.M. Stoeckel schmeißt seit vielen Jahren seine Party zum IBES-Auftakt und ist eine echte Dschungel-Ikone. Neben dem Dschungelcamp war er in vielen anderen Formaten zu sehen. Eine Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ würde der Entertainer jedoch ablehnen – sein Freund dafür umso weniger.

Julian F.M. Stoeckel hat keine Lust auf das Sommerhaus – sein Freund dagegen schon

„Mein Freund hat mehr Lust, im ‚Sommerhaus‘ mitzumachen. Ich habe darauf eigentlich nicht die größte Lust. Wenn irgendwann die Summe stimmt, wofür ich mich aus meinem Elfenbeinturm hinausbewege, dann vielleicht“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Julian F.M. Stoeckel hätte auch nichts dagegen, wenn sein Freund im Dschungelcamp teilnehmen würde. „Ich gönne Marcell alles von Herzen. Wenn er gerne ins Dschungelcamp gehen würde, daran Spaß hat und meint, dass es eine gute Idee ist, finde ich das total okay. Ich bin da völlig entspannt. Ich hoffe nur, dass ich da nicht mit muss“, sagt der Entertainer.

Der Grund, dass er nicht nochmal mit nach Australien will? „Die lassen mich als Begleitperson ja nicht in Ruhe. Ich müsste jeden Tag O-Töne machen“, erklärt Julian F.M. Stoeckel bei KUKKSI. Und auch auf den 30 Stunden-Flug habe er nicht unbedingt Lust. Allerdings ist Julian F.M. Stoeckel demnächst in einem größeren TV-Format zu sehen – um was es genau geht, darf er erst später verraten.