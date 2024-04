Joko und Klaas übernehmen ProSieben für 24 Stunden – so sieht das Programm aus

Einen ganzen Tag lang nur Albernheiten im Programm? Das könnte bei ProSieben an diesem Sonntag der Fall sein. Denn Joko und Klaas übernehmen für 24 Stunden die Programmplanung – und die hat es in sich.

Am Dienstagabend jubelten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Sie hatten sich in der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gegen ihren Sender durchgesetzt. Normalerweise erhalten die beiden bei einem Sieg insgesamt 15 Minuten Sendezeit. Da es die Jubiläumsfolge war, erhielten die beiden einen Freifahrtschein von stolzen 24 Stunden. Und somit können Joko und Klaas auf dem Kanal am Sonntag, was sie wollen.

So sieht das Programm von Joko und Klaas am Sonntag auf ProSieben aus

00:00 Feierliche Übernahme des Senders von uns (Joko und Klaas) ca. 1h LIVE

01:10 Feinste Perlen der Nachtunterhaltung (Alpaka übernimmt!!)

02:50 Das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten (for real)

04:55 Das große Rückwärts-Event – TBA

07:55 Die beste Simpsons-Episode ever!

08:25 Die schlechteste Simpsons-Episode ever!!

08:55 LIVE: Ouvertüre bis Konfitüre – Starten in den Tag mit Joko & Klaas

09:35 ProSieben Giftschrank 90ies Talkshows

10:55 Frühstücken LIVE mit coolen Ideen

13:20 Premium Entertainment

14:45 Spielenachmittag!!! (für Jung & Alt!)

15:50 +++ Steven Gätjen Überraschung +++++++

16:40 Worst of (mit uns)

17:45 ProSieben :newstime

18:00 Noch mehr Premium Überraschungen

20:00 PRIMETIME: „NEUES SHOWFORMAT“ (EVTL., WIRD SUPER)

22:30 ????? (Was das Budget noch hergibt)

23:59 Schluss!!!

Joko und Klaas haben dem Sender einen „Programmzettel“ zukommen lassen. Der Programmtag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr direkt im Anschluss an „The Masked Singer“ und „Die ProSieben-Aftershow“. Für die Planung und Gestaltung des 24 Stunden Programmtags von und mit Joko & Klaas sind ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich.

Längere Live-Strecke und ein neues Showformat

Um 17:45 Uhr soll es dennoch eine reguläre Ausgabe von „newstime“ geben. Interessant wird es vor allem ab 9 Uhr morgens, da eine längere Live-Strecke geplant ist. Um 9:40 Uhr ist von einem „Pro7 Giftschrank“ die Rede – es könnten möglicherweise alte Talkshows gesendet werden. Auch um 20 Uhr kommt eine Überraschung. Denn dann kündigen Joko und Klaas ein neues Showformat ein. Danach habe man wohl keinen Plan mehr: „Was das Budget noch hergibt“ heißt es lediglich auf dem Programmzettel.