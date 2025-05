Johannes Oerding spricht erstmals über seine neue Freundin

Johannes Oerding bringt die Herzen seiner weiblichen Fans zum Glühen. Sein privates Glück hält er dagegen aus der Öffentlichkeit heraus. Nun hat der Musiker erstmals über seine Liebe gesprochen.

Bis 2023 war der Wahl-Hamburger mit der Kult-Moderatorin Ina Müller („Inas Nacht“) glücklich. Im Jahr 2024 gönnte er sich nach dem schweren Verlust seines Vaters eine Auszeit. Dann tauchte plötzlich eine neue Frau an seiner Seite auf.

Johannes Oerding hat erstmals bei der Charity-Veranstaltung „Kicken mit Stars“ der Stiftung RTL über sein Liebes-Glück gesprochen. „Wenn du auf engstem Raum auf vier Quadratmetern und vier Reifen viele, viele Wochen unterwegs bist und lebend herauskommst, dann hast du auf jeden Fall einen guten Job gemacht“, sagt der „Sing meinen Song“-Gastgeber im Interview mit dem Sender.

„Ich habe immer so viel Liebe in mir, also hört nicht auf zu wachsen!“

Auf die Frage, ob die Reise die beiden als Paar zusammengeschweißt hat, antwortete der Songwriter: „Ich habe immer so viel Liebe in mir, also hört nicht auf zu wachsen!“ Mehr hat der Sänger jedoch nicht durchblicken lassen – jedoch kann man vermuten, dass die Zeit sehr harmonisch war.

Nach der Trennung von Ina Müller gelangten Informationen über die neue Beziehung von Johannes Oerding und Yvonne G. erstmals 2024 an die Öffentlichkeit. Eine offizielle Bestätigung, ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, gab es jedoch auch ein Jahr später noch nicht.

Auch seine Beziehung zu Ina Müller begann im Beruf. Im Jahr 2009 trat er erstmals in „Inas Nacht“ auf. Später funkt es – und die beiden kamen zusammen. Zwölf Jahre waren die beiden ein Paar – die beiden hatten getrennte Wohnungen in Hamburg. Ina Müller sagte damals über die Beziehung in einem Interview mit t-online: „Ich habe schon vor vielen Jahren festgestellt, dass es der Liebe guttut, wenn jeder seine eigene Wohnung behält.“ Das Paar hat die Beziehung aus der Öffentlichkeit herausgehalten – und das scheint Johannes Oerding auch bei seiner neuen Partnerin so zu machen.