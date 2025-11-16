Jochen Schropp spricht über seine Ehe-Pause – „Das hat mich zerrissen“

Jochen Schropp und sein Ehemann Norman legen eine Ehe-Pause ein. Der „Promi Big Brother“-Moderator spricht jetzt offen über sein bisher schwierigstes Jahr.

Für Jochen Schropp ist es kein einfaches Jahr. Der Moderator von „Promi Big Brother“ und sein Ehemann Norman befinden sich in einer Ehe-Pause und haben zeitweise sogar gar keinen Kontakt, wie er jetzt verriet.

„Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt gehabt“

„Wir hatten jetzt Phasen, da hatten wir gar keinen Kontakt gehabt. Das hat mich zerrissen. Wenn wir dann wieder Kontakt haben. Dann ist es halt so: Was ist jetzt gerade, sieht er andere Männer in Amerika? Gehe ich in Deutschland wieder auf Dates? Wo ist gerade unsere gemeinsame Ebene?“, sagt Jochen Schropp in einem Interview mit RTL.

Jochen Schropp hat seinen Ehering abgelegt

Regeln für die Pause gebe es nicht. „Also es ist schon so, dass wir im Moment beide unser eigenes Leben leben“, so der Moderator. Um die schwere Phase zu verarbeiten, hat er seinen Ehering abgelegt – aber er stellt gleichzeitig klar, dass er noch verheiratet ist.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich je so ein herausforderndes Jahr hatte wie dieses Jahr. Also es ist schon echt hart, muss ich sagen. Man ist halt plötzlich alleine“, beschreibt Jochen Schropp die Situation. Immerhin ist er beruflich stark eingebunden, was für etwas Ablenkung sorgen dürfte – erst kürzlich moderierte er die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ in SAT.1, ist außerdem noch Schauspieler und Autor. Zudem produziert er einen eigenen Podcast.

Der Moderator macht sich selbst Vorwürfe

Jochen Schropp und Norman kamen im Jahr 2018 zusammen – im gleichen Jahr outete sich der Moderator als homosexuell. Im Jahr 2022 gaben sie sich das Ja-Wort. Jochen Schropp macht sich auch selber Vorwürfe: „Wo fange ich an und wo höre ich auf? Also ich glaube einfach, dass es für einen Partner an meiner Seite insofern schwierig ist, weil ich eben viel unterwegs bin. Und für mich ist das Größte, zu Hause zu sein, auf dem Sofa zu sitzen, Fernsehen zu gucken, Fernsehen zu konsumieren.“ Jochen Schropp meint, dass es etwas Schönes wäre, mit dem Partner etwas zu essen – wenn er jedoch zu fertig sei, bestellt er lieber etwas. Auf Dauer meint der Moderator, dass das für den Partner zu eintönig wäre.