Jan Köppen: So tickt der neue Dschungelcamp-Moderator!

Im Dschungelcamp wird sich einiges ändern! Die neue Staffel der Erfolgsshow wird nach zwei Jahren wieder in Australien produziert, sondern es gibt einen neuen Moderator! Jan Köppen tritt in die Fußstapfen von Daniel Hartwich – aber wie tickt der Moderator eigentlich? KUKKSI fasst zusammen, was du über ihn wissen musst.

Nach neun Jahren ist Schluss: Daniel Hartwich wird in der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht mehr dabei sein. Stattdessen steht an der Seite von Sonja Zietlow, welche die Reality-Show bei RTL schon seit 2014 moderiert, nun Jan Köppen. Doch wodurch wurde der Moderator bekannt? Und wie tickt er eigentlich privat?

Wie wurde Jan Köppen bekannt?

Nach drei Semestern Jura- und BWL-Studium absolvierte Jan Köppen ein Praktikum beim Musiksender VIVA. Später war er Volontär und startete als Moderator durch – so präsentierte er unter anderem die Sendungen „VIVA Top 100“ oder auch „VIVA Live“. Im Laufe seiner Karriere präsentierte er mehrere Wissensmagazine im ZDF und bei ZDFneo, später bei sixx die Kochshow „Küchenkönigin – Das Topfduell“ sowie RTL-Sendung „Die erfolgreichsten Disneyfilme aller Zeiten“. Dann stand er auch für das RTL Nitro-Format „Yps – Die Sendung“ vor der Kamera, sowie „I LIKE THE 90“ (RTL), „Was wäre wenn?“ (RTL) oder „Mission Freundlichkeit – Mein 100 Tage Experiment“ (Disney Channel). Im Jahr 2017 folgten dann größere RTL-Shows – so beispielsweise „Dance Dance Dance“, „Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands“ oder „Are You The One?“. Vertretungsweise sprang er als Moderator bei „Let’s Dance“ ein, als Daniel Hartwich ausfiel. Große bekanntheit erlangte er auch durch die RTL-Kuppelshow „Take Me Out“.

Für den Moderator gibt es nur eine Dschungelkönigin

Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass Jan Köppen nun die Nachfolge von Daniel Hartwich im Dschungelcamp antreten wird, Jan Köppen verrät: Für ihn ist nur eine die Dschungelkönigin – und zwar Sonja Zietlow! „Sie macht das schon so lange, dass ich mit ihr die wahre Dschungelkönigin an meiner Seite habe. […] Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen, dass etwas schieflaufen könnte und wenn doch, bin ich froh, dass sie da ist“, verriet Jan Köppen in einem Interview mit spot on news. Er selbst nimmt sich als Moderator gar nicht so wichtig: „Wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Am Ende geht es nicht um uns, sondern um die Dschungelcamp-Stars und all das, was diesen passiert und was sie erleben. Wir sind der Kleber, der dann alles verbindet.“

Jan Köppen hat aber noch ganz andere Fährigenkeiten neben der Moderation – so ist Musik für ihn ein wichtiges Thema und legte als DJ in einigen Clubs auf. Unter anderem brachte er auch die zwei Songs „Funkhaus Session“ sowie „1 Moment“ heraus. Außerdem ist er auch noch Werbestar! Denn für einen Mobilfunkanbieter war der Moderator in zahlreichen Werbespots zu sehen. Zudem präsentierte er die Musik für Podcasts wie „Hotel Matze – der Interviewpodcast mit Matze Hielscher“ „Hotel Quarantäne“, „Hebammen Salon“, „Kleine Fragen“ und „Lauschangriff – Endlich was mit Sport“. Und auch gesellschaftliches Engagement ist ihm wichtig – so unterstützt er beispielsweise den Verein „Junge Helden“. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab Januar 2023. Die ehemaligen Dschungelcamp-Staffeln sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!