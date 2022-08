Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten, Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!

RTL schickt das Dschungelcamp auch 2023 in eine neue Runde! Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird im Januar gezeigt. KUKKSI verrät alle bisher bekannten Details.

Filip Pavlovic hat die vergangene Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen. Der Reality-Star konnte sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und ging als Sieger hervor. Doch wer wird in seine Fußstapfen treten? Und findet das Dschungelcamp wieder in Australien statt? Und was passiert eigentlich nach dem Ausstieg von Daniel Hartwich?

Wann startet das Dschungelcamp 2023?

Einen genauen Starttermin von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es noch nicht. Die Staffeln in den vergangenen Jahren sind jedoch immer im Januar gestartet – es ist davon auszugehen, dass auch das Dschungelcamp im Januar 2023 an den Start gehen wird. Die neuen Folgen werden dann wahrscheinlich wie auch zuletzt immer um 22:15 Uhr ausgestrahlt.

Welche Kandidaten sind dabei?

Das ist bisher noch ein großes Geheimnis – und wird es wohl auch erstmal bleiben! Welche Kandidaten tatsächlich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sind, wird RTL wohl erst kurz vor Start der Staffel offiziell bekanntgeben. Doch schon einige Monate davor kocht die Gerüchteküche und einige Namen sickern bereits durch. Es dürfte also schon längst vor Showstart bekannt sein, welche Promis sich diesmal die Dschungelkrone holen wollen.

Wer ist der Nachfolger von Daniel Hartwich?

Daniel Hartwich hat sein überraschendes Aus als Dschungelcamp-Moderator verkündet. Nach 9 Jahren hört er in der Show auf. Aber Ersatz wurde bereits gefunden: Jan Köppen wird 2023 an der Seite von Sonja Zietlow stehen und die Show präsentieren. „Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!“, erklärte der Moderator in einem Interview mit RTL.

Wo findet das Dschungelcamp 2023 statt?

Im Jahr 2021 mussten sich die Zuschauer mit einer Ersatzshow in Köln zufrieden geben und 2022 ging es aufgrund der Corona-Pandemie nach Südafrika. 2023 wird das Dschungelcamp wieder am gewohnten Ort in Australien stattfinden. „Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner gegenüber DWDL. Das Produktionsgelände liegt rund 120 Kilometer südlich von Brisbane. Mehr zum Drehort vom Dschungelcamp erfährst du hier. Schon gelesen? Enthüllt: ER wird der neue Dschungelcamp-Moderator!