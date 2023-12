Dschungelcamp 2024: Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!

RTL schickt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Bereits zum 17. Mal geht es für die Promis wieder ins Dschungelcamp. Welche Kandidaten ziehen ein? Und wann läuft die Show im TV? KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel zusammen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ist eine Adaption des britischen „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“. Die deutsche Version läuft seit 2004 bei RTL. In den Jahren 2005 – 2007 sowie 2010 lief kein Dschungelcamp. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ersatzshow „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ im Jahr 2020 ausgestrahlt.

Diese Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp

Die Kandidaten werden erst kurz vor dem Staffelstart offiziell bekanntgegeben. Einige Kandidaten sind bisher jedoch bekannt:

Heinz Hoenig Schauspieler

Schauspieler Cora Schumacher Ehemalige Rennfahrerin

Starttermin und Sendezeiten vom Dschungelcamp

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet meist Mitte Januar bei RTL und zählt zu einer der TV-Highlights des Jahres. Einen genauer Starttermin wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben – es ist jedoch davon auszugehen, dass die neue Staffel am 19. Januar 2023 bei RTL startet. Die Folgen werden dann täglich 22:15 Uhr ausgestrahlt. Nach der regulären Ausgabe wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ gesendet. Mit prominenten Gästen sprechen Angela Finger-Erben und Olivia Jones über den Dschungel-Alltag.

Gibt es einen Livestream?

Die Show kann man auch im Livestream bei RTL+ verfolgen. Dort gibt es einen Stream von RTL – jedoch ist dieser nur im Premium-Abo verfügbar. Nach der Ausstrahlung im TV werden die Folgen jedoch kostenlos zur Verfügung gestellt, welche jederzeit abrufbar sind. Und auch die alten Staffeln kann man auf der Streamingplattform schauen.

Wo ist der Drehort vom Dschungelcamp?

Das Gelände von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ liegt im Norden des Bundesstaats New South Wales in Australien – 120 Kilometer südlich von Brisbane und 62 Kilometer nördlich von Byron Bay. Zwar befindet sich das Camp tatsächlich im Dschungel, aber ganz weit weg von der Zivilisation ist das Gelände nicht. In der Nähe vom Camp befinden sich mehrere Gebäude – dort wird wohl das Produktionsteam untergebracht. Das Camp selbst liegt etwas weiter oberhalb am Dungey Creek – es handelt sich dabei um einen kleinen Flusslauf. Vor und nach dem Dschungelcamp werden die Kandidaten im Palazzo Versace untergebracht – künftig heißt das Hotel „Imperial Hotel Gold Coast“. Es handelt sich dabei um ein Luxus-Hotel, welches an der Gold Coast von Australien liegt.