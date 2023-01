Dschungelcamp 2023: So hat Papis Loveday seine Freundin kennengelernt!

Papis Loveday ist einer der gefragtesten Männer-Models überhaupt. Der 45-Jährige wird im Dschungelcamp seinen bisher größten TV-Auftritt haben. Der Hottie hat jetzt verraten, wie er seine Freundin kennengelernt hat.

Dass Papis Loveday ins Dschungelcamp geht, hat einen ernsten Hintergrund. „Ich habe in meiner ganzen Karriere immer gekämpft auch wegen meiner Hautfarbe, meiner Sexualität und meiner Religion. Das hat sich gelohnt, deswegen bin ich, wo ich bin. Und deswegen mache ich auch im Dschungel mit, denn ich möchte für meine Position kämpfen. Ich habe das Gefühl, es gibt weniger schwarze Menschen im Fernsehen und dafür möchte ich den Dschungel nutzen. Um einfach laut zu sein und um den Leuten bewusst zu machen: Wir sind auch da“, sagt das Model im Interview mit RTL.

Papis Loveday hat 25 Geschwister

Papis Loveday ist viele Menschen um sich gewöhnt. Denn das Model hat 25 Geschwister. „Ich bin ein Familienmensch. In der Gemeinschaft bin ich auch ganz okay, ganz gut (lacht). Ich bin aufgewachsen mit Streitereien zwischen Brüdern und Halbrüder, zwischen Schwestern und Halbschwestern. Aber nach zwei Stunden war alles wieder gut und dann haben wir wieder zusammengespielt. Ich liebe meine Familie und ich liebe es auch, mit Menschen zusammen zu sein“, verriet er. Und wie geht das Model mit Stresssituationen um? „Ich habe in meinem Leben gelernt, mit Stress gut umzugehen und nach vorne zu schauen. Wenn es mich privat betrifft, spreche ich mich mit dem Menschen mit Respekt aus, in einem adäquaten Ton“, sagt Papis Loveday.

So hat das Model seine Freundin kennengelernt

Seit rund vier Jahren ist Papis Loveday vergeben. Seine Freundin wird ihn mit nach Australien begleiten. Er hat jetzt auch ausgeplaudert, wie sich die beiden kennengelernt haben. „Mich begleitet meine Freundin. Wir haben uns vor vier Jahren in München kennengelernt. Ich habe sie direkt im ersten Moment ins Herz geschlossen. Über die Jahre hat sie mich begeistert, weil es Menschen oft schwerfällt, sich direkt auf mich einzulassen, da ich eine starke Persönlichkeit bin. Sehr laut und Leute trauen sich oft nicht. Aber sie hat sich sofort getraut, mir ehrliche Dinge zu sagen und sie hat mich durchschaut. Das begeistert mich an Menschen, wenn sie mich durchschauen, weil ich viele Dinge – auch Schwierigkeiten – nicht direkt ausspreche und nur die Leute, die mich kennen, verstehen das. Sie lacht dann mit mir und hört mir zu, weil ich auch vielen Leuten zuhöre“, so das Model. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!