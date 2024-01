Dschungelcamp 2024: David Odonkor wird von seiner Freundin Marilena unterstützt

David Odonkor will im Dschungelcamp ganz groß mitspielen. Der Kicker musste in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge verkraften – nicht nur seine Ehe zerbrach nach 15 Jahren. Sondern aufgrund zahlreicher Verletzungen musste er auch seine aktive Karriere an den Nagel hängen.

Seinen größten Fußball-Moment hatte David Odonkor bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006. Denn die deutsche Nationalmannschaft schoss er in der Nachspielzeit gegen Polen zum Sieg. Seine Karriere begann er jedoch bei Borussia Dortmund. Deutscher Meister wurde er mit der Mannschaft erstmals im Jahr 2001. Fünf Jahre später wurde er in die Deutsche Nationalmannschaft berufen. Jedoch musste er einen Schicksalsschlag verkraften: Aufgrund vieler Verletzungen beendete er seine aktive Karriere im Jahr 2013.

Seine Freundin Marilena fliegt mit nach Australien

Auch, wenn David Odonkor nicht mehr aktiv Fußball spielt – ruhig wurde es um ihn nicht. Denn immer wieder machte er einen Ausflug ins TV und nahm unter anderem an Shows wie „Promi Big Brother“, „Comeback oder weg?“ oder gemeinsam mit seiner Frau Suzan im Jahr 2015 bei „Dance Dance Dance“ teil. Nach 15 gemeinsamen Jahren gaben David und Suzan Odonkor Mitte 2021 ihr Ehe-Aus bekannt. Mittlerweile ist er wieder vergeben – seine neue Freundin Marilena Grabowski wird als Begleitperson auch mit nach Australien fliegen.

David Odonkor geht das Dschungelcamp locker an

Das Dschungelcamp dürfte bisher seine größte TV-Show werden. Er geht das Projekt jedoch locker an. „Ich will mir noch nicht so viele Gedanken machen“, meint der Ex-Kicker im Interview mit RTL. Der 39-Jährige würde auch „über die rote Linie“ gehen, um das Ziel zu erreichen – und das heißt die Dschungelkrone! Er stellt außerdem klar: „Beweisen muss ich niemandem etwas. Ich mache das für mich selbst und für meine Familie.“ Dann macht er noch eine Kampfansage: „Im Dschungel gebe ich Vollgas – so wie auf dem Fußballplatz.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Darum könnte es mit Cora Schumacher knallen!