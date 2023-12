Dschungelcamp 2024: Darum könnte es mit Cora Schumacher knallen!

Cora Schumacher ist in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch – aber dennoch könnte es mit ihr knallen und warnt ihre Mitcamper.

Knapp 14 Jahre lang war Cora Schumacher mit Ralf verheiratet. „Die Scheidung war für mich so der Tag null“, sagt die 47-Jährige im Interview mit RTL. Für das Model begann danach eine Zeit der Selbstfindung. „Ich bin so ein bisschen auf der Reise zu mir selbst“, plaudert Cora Schumacher aus.

Das Dschungelcamp sei für sie eine wichtige Station: „Ich bin auf der Reise zu mir selbst …Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet.“Zwar sind Krabbeltiere nicht ihr Ding, aber sie verspricht: „Ich werde immer alles versuchen.“

Cora Schumacher kann auch ihre Krallen ausfahren

Zwar sei sie harmoniebedürftig – wenn man sie jedoch provoziert, kann sie auch ihre Krallen ausfahren. „Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen“, so Cora Schumacher. Mit ihr sollten sich die Mitcamper also lieber nicht anlegen.

Dass alle Mitcamper die gleiche Uniform bekommen, findet Cora Schumacher gut. „Ich finde das toll, weil das so bodenständig ist. Ich muss mir einmal keine Gedanken darüber machen: Was ziehe ich an? Ich ziehe mir einfach dieses Outfit an und alle sehen gleich aus. Das finde ich großartig“, verrät sie. Bei Make-up sieht das jedoch etwas anders aus: „Je mehr Schminke ich im Gesicht habe – das ist für mich wie so eine Schutzmauer.“ Im Dschungelcamp will sich Cora Schumacher jedenfalls von einer neuen Seite zeigen und mit Vorurteilen aufräumen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar ist einem Flirt nicht abgeneigt!