Dschungelcamp 2023: Tessa Bergmeier hat eine bipolare Störung!

Tessa Bergmeier wurde als Zicke bei „Germany’s next Topmodel“ bekannt. Die Beauty gehört zum Cast der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Das Model hat eine bipolare Störung und geht mit ihrer Erkrankung offen um.

Schon in jungen Jahren wollte Tessa Bergmeier unbedingt als Model durchstarten und hatte bereits einige Shootings. Und auch in einigen Magazinen wie „taff“ auf ProSieben war sie zu sehen. Größere Bekanntheit erlangte das Model aber vor allem durch ihre Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“. In der Castingshow schaffte sie es auf den 14. Platz. Und auch sonst war das Model in zahlreichen Formaten zu sehen – so auch bei „Frauentausch“, wo Tessa Bergmeier auf einem Bauernhof leben musste.

Tessa Bergmeier geht offen mit ihrer Krankheit um

In den sozialen Netzwerken hat Tessa Bergmeier eine riesige Fanbase. Dort postet sie immer wieder regelmäßige Updates, aber berichtet auch über negative Ereignisse in ihrem Leben. So geht die Ex-GNTM-Kandidatin auch offen mit ihrer bipolaren Störung um. Es handelt sich dabei um eine chronisch verlaufende psychische Erkrankung, welche oft mit Stimmungsschwankungen verbunden ist. Betroffene sind oft reizbar oder auch überaktiv. Zudem leiden Patienten auch oft an Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Das GNTM-Model hatte eine schwere Kindheit

Die Beauty musste bisher einige Schicksalsschläge verkraften. In ihrer Instagram-Story machte Tessa Bergmeier damals ein trauriges Geständnis. Die ehemalige GNTM-Kandidatin verriet, dass sie eine schwere Kindheit hatte. „Ich habe in meiner Kindheit leider sehr viel Gewalt erlebt, beziehungsweise mein Körper und meine Seele in immensem Ausmaß", schrieb Tessa Bergmeier. „Ich weiß jetzt auch, warum ich den Geruch von modrigen Kellern so liebe – das war damals der einzige Ort, an dem Frieden herrschte", verriet sie weiter. Das Model ist mittlerweile selbst Mutter und will alles anderes machen, damit ihrer Kinder nicht das Gleiche erleben. Sie zeigt sich jedoch kämpferisch, will die Vergangenheit hinter sich lassen und vor allem in die Zukunft blicken.