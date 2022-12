Dschungelcamp 2023: Cecilia Asoro lebt mit ihrer Mutter in einer WG!

Cecilia Asoro wurde vor allem durch die Show „Beauty and the Nerd“ bekannt. Das Reality-Sternchen will nun auch das Dschungelcamp unsicher machen. In einem Interview verrät die 26-Jährige, dass sie mit ihrer Mutter in einer WG lebt.

Zum Cast der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehört auch Cecilia Asoro. Die Beauty hat jetzt verraten, weshalb sie überhaupt ins Dschungelcamp geht. „Ich will niemandem etwas beweisen, weil mir egal ist, was andere Leute von mir denken. Ich möchte nur mir selbst etwas beweisen, da ich schon immer eine ehrgeizige Person war. Wenn ich etwas will, dann mache ich das auch, egal wie oft ich im Leben bereits gezweifelt habe, ich habe immer gemacht, was ich wollte, und das macht mich happy. Genau so ist es auch mit dem Dschungel und ich freue mich darauf“, so die 26-Jährige.

Cecilia Asoro lebt mit ihrer Mutter zusammen

Sie plaudert auch über ihre Wohnverhältnisse und verrät, dass sie mit ihrer Mutter zusammen in einer WG lebt. „Meine Mutter lebt seit ungefähr anderthalb Jahren bei mir, wir haben uns schon immer wie beste Freundinnen verstanden. Ich hatte eine Zeit lang sehr viele Schwierigkeiten, war jeden Tag bei meinem Exfreund, habe mir einen Hund geholt und meine Mutter hat in einer kleinen Wohnung gelebt, da es ihr finanziell nicht so gut ging. Durch die Brüche der Beziehung musste ich irgendwann wieder zurück zu meiner Mutter, konnte aber nicht, weil zwei Hunde in einer kleinen Wohnung nicht funktioniert haben. Ich wusste, dass ich mir ein Leben aufbauen muss und habe eine Wohnung in Düsseldorf gesucht“, sagt Cecilia Asoro im Interview mit RTL.

„Für meine erste Fernsehshow „Beauty and the Nerd“ musste ich mir Urlaub nehmen und einen Ersatz für diese Zeit finden. Es war mitten in der Corona-Krise und meine Mutter hatte keinen Job, da dachte ich mir, dass sie bestimmt für mich einspringen würde. In dieser Zeit hat sie mein Leben übernommen und als ich wiederkam, habe ich gemerkt, dass sie in dem Job aufgeblüht und nicht mehr so allein ist. Danach habe ich sie zu mir geholt, was mich sehr glücklich gemacht hat, da ich meiner Mutter etwas zurückgeben konnte. Und jetzt sind wir jeden Tag zusammen, unternehmen Dinge gemeinsam und schauen die Trash-Formate zusammen“, so der Reality-Star weiter. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!