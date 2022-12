Dschungelcamp 2023: Woher ist Gigi Birofio bekannt?

„Ich habe nur Angst vor Mama und Gott. Gib mir einen Buckelwal oder Tiger, ich zerstöre alles!“, sagt Gigi Birofio. Der „Ex On The Beach“-Star gehört zu den Kandidaten bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Begleiten nach Down Under wird ihn Mike Heiter.

Gigi Birofio wurde am 17.5.1999 in Bietigheim-Bissingen in Deutschland geboren und verbrachte seine erste Lebenszeit in Italien, bis er als kleiner Junge wieder nach Deutschland kam und dort die Grundschule besuchte. Er war auf der Realschule und schloss 2015 seinen Bildungsgang mit der Mittleren Reife ab, sein Lieblingsfach war Sport.

Gigi Birofio war bei „Ex on the Beach“

Nach seinem Bildungsweg begann er seine Ausbildung als Industrieelektroniker für Betriebstechnik und Instandhaltung, nebenbei verdiente er noch ein wenig „Taschengeld“ als Stripper. Durch einen Zufall kam er zu „Ex On The Beach“ Staffel 1, da er für diese Sendung angefragt wurde. Durch seine unterhaltsame Persönlichkeit wurde er sehr schnell interessant für die Zuschauer. Weitere TV-Produktionen wurden ebenfalls schnell auf ihn aufmerksam, so dass er an weiteren Shows teilgenommen hat wie „Kampf der Realitystars“, „Prominent Getrennt“, „Ex on the Beach“ Staffel 3 und zuletzt „Temptation Island VIP“.

Nun ist Gigi eine Person des öffentlichen Lebens und hauptberuflich als Influencer und TV-Persönlichkeit bekannt. Privat hat er Spaß an Fußball, Animes, Tanzen, Feiern und damit, seine Zeit mit der Familie zu verbringen. Doch auf seine Liebsten muss er nun einige Wochen im Dschungelcamp verzichten. Ob er sich in Down Under gegen seine Mitstreiter:innen durchsetzen kann? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!