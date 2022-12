Dschungelcamp 2023: Wer ist eigentlich Markus Mörl?

Zum Cast der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehört auch Markus Möhl. Der Sänger wurde durch den Song „Ich will Spaß!“ vor allem bekannt. KUKKSI verrät, was du über den Musiker wissen musst.

Ich will Spaß! – Im August 1982 stürmt dieser Song, der mit nur einem einzigen Satz das Lebensgefühl einer Epoche und einer ganzen Generation beschrieb, an die Spitze der deutschen Charts. Es waren die legendären 80er Jahre – jeder wollte nur Spaß.

Nur ein Jahr später kommt 1983 der Film „Gib Gas, ich will Spaß!“ zum Soundtrack in die Kinos. Eine Liebesgeschichte als Roadmovie zweier großer NDW-Stars in den Hauptrollen. Eine Romanze zwischen dem schüchternen Robby, gespielt von Markus, und der extrovertierten Tina, gespielt von Sängerin Nena. Der Titelsong „Kleine Taschenlampe brenn“ wird bis heute auf jeder NDW-Playlist millionenfach gestreamt.

„Spaß haben“, das bedeutet für Markus immer noch die Musik und Begeisterung der Fans auf der Bühne, bei Festivals und zahlreichen Events. Gerne erinnert er sich an sein internationales Projekt mit dem Pop-Duo „TXT“ und den Achtungserfolgen mit englischen Texten. Geblieben aber ist er der Markus, mal schnippisch und eloquent, mal nachdenklich und sanft, aber immer marvelous und wunderbar.

Markus Mörl war im „Sommerhaus der Stars“

Markus‘ aktueller Song „Herzschlag“ aus seinem neuen Album beschreibt seine Liebe: „Ich liebe das Leben, das Leben mit dir. Komm‘ lass‘ mich dein Herzschlag sein.“ Eine Hymne an seine langjährige Partnerin Yvonne König, die er am 11. Juli 2020 geheiratet hat. Und da ihr Leben real ist mit allen emotionalen Höhen und Tiefen in diesen Pandemie- und Krisenzeiten scheut das Paar auch keine Reality-Shows im TV. Im „Sommerhaus der Stars“ oder der „Hochzeitszeremonie“ öffnet sich der Sänger dem TV-Publikum mit ganz privaten Momenten und Gedanken.

Das neue Album von Markus heißt „Das Leben liebt mich und ich liebe das Leben". Die Songs thematisieren wieder eine authentische Momentaufnahme aus seinem Leben. Denn wenn andere mit 62 Jahren bereits Wandertouren durch die Eifel planen, macht Markus weiter mit dem, was er perfekt kann: Er gibt Gas und will Spaß! Im Studio, auf der Bühne und in TV-Shows. Denn an diesem Markus und seinen unverfälschten Geschichten aus dem Leben gibt es noch viel zu entdecken. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.