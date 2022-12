Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen hat sich zur Frau umoperieren lassen!

Jolina Mennen wurde durch YouTube bekannt. Im Laufe ihrer Karriere hat die Influencerin auch in zahlreichen TV-Formaten teilgenommen. Nun will die Beauty die neue Staffel vom Dschungelcamp aufmischen.

Jolina Mennen, 1992 in Bremen geboren, wurde der breiten Gesellschaft durch ihre TV-Auftritte in den Formaten „RTL Turmspringen“ (RTL) und der „TV TOTAL WOK WM“ (ProSieben) 2022 bekannt. Doch ihre Karriere in der Öffentlichkeit begann bereits 2008 auf der Plattform YouTube. Dort veröffentlichte sie damals noch als Julian Mennen Vlogs und Make-up-Tutorials. Mit dem Antrieb durch ihre ständig wachsende Community hat sie immer mehr private Einblicke in ihr Leben durchblitzen lassen und somit eine tiefe Verbindung sowie auch eine starke Vorbildfunktion für ihre Zuschauer eingenommen. So war ihre Community auch dabei, als sie 2013, damals noch als Mann, ihren jetzigen Ehemann Florian Mennen heiratete.

Doch nicht nur die Arbeit in der Öffentlichkeit, die sie durch ihre YouTube-Karriere immer weiter bestärkte, nahm viel Platz in ihrem Leben ein, sie studierte parallel noch Spanisch und Kunst für eine Karriere im Lehramt, welches sie 2014 mit dem Bachelor abschloss. 2016 ging sie den bisher größten Schritt in ihrem Leben: Sie traf die Entscheidung, zu sich und auch vor ihrem Umfeld und der Öffentlichkeit zu stehen. Denn ihr war schon als kleines Kind klar, sie ist eine Frau im Körper des anderen Geschlechts.

Jolina Mennen war früher ein Mann

So dokumentierte Jolina auf ihren Kanälen ihre Reise zu ihrem wahren Äußeren mit u.a. drei geschlechtsangleichenden Operationen. Diesen Weg und wie es ihr im Inneren schon immer und auch dabei ging, beschrieb sie in ihrer 2019 erschienenen Spiegel-Bestseller-Autobiographie „Storytime“. Dieses Buch behandelt die Hürden, Schwierigkeiten, aber auch Erfolge auf ihrem langen Weg zu sich selbst – um anderen Mut zu machen und das Stigma, das noch immer mit dem Thema Transgender verknüpft wird, aufzulösen. Schließlich unterzog sich Jolina 2019 der finalen geschlechtsangleichenden Operation, um ihre Transition abzuschließen, und lebt heute rechtskräftig als Frau in der Öffentlichkeit.

Mit ihrem Weg, ihrer Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und ihrer Fähigkeit, Menschen zu unterhalten sowie auch für jede:n Gesprächspartner:in immer die richtigen Worte in ihren Situationen zu finden, sorgt sie nicht nur aktiv, sondern auch unaufgeregt für eine passive Aufklärung über ihren Werdegang. Jolina ist eine Powerfrau, die durch großen Ehrgeiz bekannt und beliebt geworden ist und sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. So sprang sie eben nicht nur für die WOK WM und das Turmspringen über ihren Schatten, sondern absolvierte auch dieses Jahr den Halbmarathon in Portland, USA.

Auf ihren Kanälen zählt sie insgesamt über 500.000 Follower aus einer sehr starken und involvierten Community, die schon sehr lange ihren Weg begleitet und ihre Erfolge mit ihr feiert und bei jedem Schritt wohlwollend mitfiebert. Ob die Beauty im Dschungelcamp punkten kann? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!