Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo kümmert sich um seinen depressiven Vater!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Cosimo Citiolo bekannt. Der „Checker vom Neckar“, wie er sich nennt, geht ins Dschungelcamp. In einem Interview erzählt der Sänger nun, dass er sich um seinen depressiven Vater kümmert.

Cosimo Citiolo ist für seine gute Laune und lockeren Sprüche bekannt. Mit 19 Jahren startete Cosimo seine Karriere als GoGo- und Background-Tänzer in Nachtclubs und arbeitete außerdem als Hip Hop-Tanzlehrer. Mit 19 Jahren trat er bei „Deutschland sucht den Superstar“ an, sorgte für den ein oder anderen Skandal-Auftritt und wurde als „Checker vom Neckar“ bekannt. Mit „Ketchup Mayo Sandwich“ brachte der Sänger im Jahr 2010 seine erste Single heraus.

Cosimo Citiolo besucht seinen Vater regelmäßig

Es gibt aber auch eine ernste Seite in seinem Leben. So kümmert sich der 40-Jährige sehr intensiv um seinen depressiven Vater und besucht ihn regelmäßig. „Ich bin jeden Monat für mindestens eine Woche in Stuttgart zum Familienbesuch. Mein Vater ist sehr krank, er hat Depressionen. Als ältester Sohn besuche ihn also regelmäßig und gern, damit er Motivation bekommt“, erzählt Cosimo Citiolo im Interview mit RTL.

So geht der Ex-DSDS-Kandidat mit den Depressionen um

„Er will aber auch nicht immer reden“, sagt er weiter. Zu den Depressionen seines Vaters erklärt er: „Es ist eine komische Krankheit, die ich immer noch nicht verstehe. Ich versuche aber, wenn jemand diese Krankheit hat, mit einem Lachen zu helfen…“ Cosimo Citiolo ist jedenfalls immer für seinen Dad da. Doch dieser muss wohl einige Wochen auf seinen Sohn verzichten. Denn der Ex-DSDS-Kandidat zieht mit ins Dschungelcamp. Vielleicht schnappt er sich auch die Krone – es wäre das erste Reality-Format, welches der Sänger gewinnen würde. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!