Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske ändert ihren Namen!

Jana Pallaske wagt das Dschungel-Abenteuer. Die Schauspielerin gehört zum Cast der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Kurz vor Showstart hat 43-Jährige noch ihren Namen geändert.

RTL zeigt die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 13. Januar 2023. 12 Stars ziehen in den australischen Dschungel. Neben Claudia Effenberg oder Lucas Cordalis gehört auch Jana Pallaske zu den Kandidat:innen. Doch so heißt die Schauspielerin nicht mehr. Denn bevor die Show startet, hat sie noch schnell ihren Namen geändert.

Die Schauspielerin heißt jetzt Jana Urkraft

Ganz neu ist ihr der Dschungel nicht. Denn seit 15 Jahren reist Jana Pallaske nach Thailand. „Der Dschungel hat mir so viel gegeben. Ich komme aus dem Dschungel für den Dschungel. Mit all meiner Liebe und Urkraft“, erzählt die Schauspielerin in einem Interview mit RTL. Davon wurde die 43-Jährige inspiriert und gab sich promt einen neuen Namen. „Und deswegen heiße ich jetzt Jana Urkraft“, erklärt sie weiter. Jana Pallaske ist eine totale Naturliebhaberin und kauft sich nach Thailand immer ein One-Way-Ticket – sie weiß also nie, wann sie zurück kommt. Bisher kennt die Schauspielerin nur den Dschungel in Thailand – nun lernt sie diesen auch bald in Australien kennen.

Jana Pallaske folgt ihrer inneren Bestimmung und versucht seit Jahrzehnten, Bäume, Wälder und Dschungelland vor der Abholzung zu beschützen. Als die Anfrage für das Dschungelcamp kam, hatte sie gerade, wie schon so oft zuvor, bittere Tränen vergossen, weil sie im Dschungel Kreissägen durch Bäume fräsen hörte und sie nicht hatte stoppen können. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Jana Pallaske als Schauspielerin und selbst Hollywood konnte sie erobern. Doch auch mit Reality-TV hat sie bereits Erfahrung und nahm am „Sommerhaus der Stars“ teil. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!