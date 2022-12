Dschungelcamp 2023: Verena Kerth braucht eine Pause von Marc Terenzi!

„Ich habe auch mal Lust, so ein bisschen Pause vom Terenzi zu haben. Der wohnt ja jetzt bei mir und das tut auch mal der Beziehung ganz gut“, sagt Verena Kerth. Die Pause wird die Beauty bald haben – und zwar im Dschungelcamp. Denn die Ex von Oliver Kahn gehört zu den Kandidatinnen der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Verena Kerth, geboren am 18. Juli 1981 ist TV- und Radiomoderatorin sowie Fotomodel und Influencerin. Verena absolvierte schon zu Schulzeiten Praktika bei TV München und Radio NRJ. Nach der Schule machte Verena 1998 eine Ausbildung zur Management-Assistentin und arbeitete nebenbei in der Promidisco P1 in München. Dort lernte sie den Torwart Oliver Kahn kennen. Die beiden waren von 2003 bis 2008 liiert.

Seit März 2008 moderiert Kerth beim Radiosender Energy München. Weitere Moderationsstationen hatte Verena beim Sender Premiere und als Co-Moderatorin die Musikformate „The Dome“ und „Top of the Pops“. Daneben hatte sie Gastauftritte bei den TV-Formaten „Dancing on Ice“ 2007, „Das perfekte Promi Dinner“ 2010 und 2014, „Promi Shopping Queen“ 2012, „Guidos Shopping Queen des Jahres“ 2014 (als prominente Shopping-Begleitung) oder auch „Menschen bei Maischberger“ 2014. Im Jahr 2021 war sie Gast in der Sendung „Die Superhändler“.

Verena Kerth zog sich im Playboy aus

Auch im Playboy war Verena schon zu sehen, als Covergirl im Jahr 2013. Seit 2015 arbeitet sie als Moderatorin bei SAT.1 Gold und moderiert für den Sender immer wieder verschiedene Schlager-Sendungen. Aktuell ist Verena Kerth viel als Fotomodel für Fashion- und Lifestyle-Produkte unterwegs. Nun wagt sich Verena Kerth ins Dschungelcamp – ob die Beauty wohl bei den Mitcampern und den Zuschauern punkten kann? Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!