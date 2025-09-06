Instagram-Oma Baddie Winkle stirbt mit 97 Jahren

Baddie Winkle war die erfolgreichste Influencer-Oma der Welt. In den sozialen Netzwerken hatte sie eine unglaubliche Reichweite von rund drei Millionen Fans. Im Alter von 97 Jahren ist der Web-Star jetzt verstorben.

Helen Vanwinkle war als Baddie Winkle im Netz bekannt. Mit ihrem Charme begeisterte sie eine riesige Community und hatte rund drei Millionen Fans bei Instagram. Sie galt als die erfolgreichste Influencerin-Oma weltweit.

„Die Krone bleibt ewig und ihre Liebe wird in vielen Bereichen weiterleben“

Ein Urenkelkind verkündete in den sozialen Netzwerken, dass Baddie Winkle am 4. September im Alter von 97 Jahren gestorben ist. „Gestern endete eine Ära und ein Stern stieg auf“, schreibt sie. Weiter heißt es in dem Post: „Meine Urgroßmutter Helen Ruth Elam Vanwinkle hat sich tanzend auf den Weg in den Himmel gemacht. Sie war Freude, Rebellion und Zärtlichkeit in einer Person. Die Krone bleibt ewig und ihre Liebe wird in vielen Bereichen weiterleben. Das ist kein Abschied – das ist ein: bis später, mein Superstar.“

Eigentlich lebte sie zurückgezogen in Kentucky auf einer Farm. Ein Foto machte sie jedoch berühmt: Eine Urenkelin hatte sie in Jeansshorts und einem Batikshirt fotografiert – das Bild ging in den sozialen Netzwerken viral. Zu ihren Fans gehörten auch Mega-Stars wie Rihanna, Gwen Stefani und Beyoncé, welche ihr bei Instagram folgten. Bei den MTV Music Video Awards erschien sie in Begleitung von Miley Cyrus.

Die Beiträge auf Instagram wurden jedoch weniger. Zuletzt gab es am 21. Juli einen Post zu ihrem 97. Geburtstag, wo sie in einem Pyjama im Auto zu sehen war. Bis 2021 war sie sehr aktiv in den sozialen Netzwerken und tanzte unter anderem in einem Badezug. Die 97-Jährige hatte eine Vorliebe für ausgefallene Kleidung und Make-up.

Zahlreiche Fans nehmen Abschied und bekundeten ihr Beileid. „Du hast so vielen Frauen gezeigt, dass Altern keine Schönheit und Kraft wegnimmt. Deine Selbstliebe hat Berge versetzt“, heißt es in einem Kommentar. „Sie war eine unglaubliche Inspiration. Es war so ein Glück, sie kennen zu dürfen“, meint ein anderer User.