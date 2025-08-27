Instagram-Account gesperrt: So geht Anne Wünsche damit um

Bei Instagram hat Anne Wünsche eine riesige Reichweite. Doch genau auf diese muss die Influencerin derzeit verzichten: Ihr Kanal wurde in dem sozialen Netzwerk gesperrt. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ wurde von der Sperrung überrascht.

Das soziale Netzwerk ist einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Die Sperrung nimmt Anne Wünsche jedoch gelassen hin. „Interessanterweise haben sich alle anderen viel mehr Gedanken gemacht als ich selbst. Klar, es ist hart, wenn ein Account mit über einer Million Followern plötzlich verschwindet – schließlich stecken darin unglaublich viel Arbeit, Nerven und Herzblut. Aber am Ende ist es eben nur eine Zahl und ein Stück weit auch Ego“, erklärt die dreifache Mutter in einer Pressemitteilung.

Die Influencerin lässt weiter verlauten: „Ich bin da relativ entspannt und überzeugt, dass ich den Account früher oder später zurückbekommen werde.“ Sie habe nun keinen Druck und müsse derzeit weniger Content produzieren – Anne Wünsche nimmt die Sperrung zum Anlass, sich eine Auszeit zu nehmen.

„Wahrscheinlich gibt es eine Gruppe von Mädels, die versucht, mir Steine in den Weg zu legen“

Anne Wünsche kann sich jedoch nicht erklären, weshalb ihr Account bei Instagram gesperrt wurde. Die Influencerin vermutet, dass sie von einigen Usern gezielt gemeldet wurde. „Wir vermuten aber, dass mein Account zu oft gemeldet wurde – wahrscheinlich gibt es eine Gruppe von Mädels, die versucht, mir Steine in den Weg zu legen“, erklärt sie. Grundsätzlich hat Anne Wünsche kein Problem damit, einen neuen Account zu starten, wenn der alte nicht wieder zurückkehren sollte.

Anne Wünsche polarisiert zwar mit einigen Inhalten, jedoch habe sie sich immer an die Regeln bei Instagram gehalten. Anne Wünsche nimmt die Sperrung gelassen – dennoch gehen damit wichtige Einnahmen flöten. Denn jährlich verdient die Influencerin mit dem sozialen Netzwerk rund 40.000 bis 50.000 Euro. Anne Wünsche baut ihre Präsenz jedoch auf anderen Plattformen aus – dazu zählt beispielsweise auch TikTok. Brisant ist jedoch: Die Sperrung ihres Accounts bei Instagram folgte nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus mit Karim El Kammouchi.