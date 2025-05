Inka Bause nach Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ völlig fertig

Inka Bause sorgte in der „Giovanni Zarrella Show“ für ordentlich Stimmung. Doch der Auftritt verlangte von der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin einiges ab.

In der neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ waren zahlreiche Künstler anwesend. Dazu gehörten unter anderem Top-Stars wie Beatrice Egli, Michelle, Bernhard Brink, Roland Kaiser, Mark Keller und Inka Bause. Letztere legte sich ziemlich ins Zeug – und war nach dem Auftritt völlig aus der Puste.

Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin präsentierte ihren Song „Gute Laune“ in der „Giovanni Zarrella Show“ und brachte Stimmung in die Halle. Mit ihrer Performance verbreitete sie gute Laune und konnte mit akrobatischen Tanzeinlagen bei den Fans auf ganzer Linie punkten. Nach dem Auftritt bedankte sich Giovanni Zarrella für den Auftritt bei Inka Bause und fand lobende Worte für den „Bauer sucht Frau“-Star.

Inka Bause hat sich bei der Performance mächtig ins Zeug gelegt – doch der Auftritt verlangte einiges von ihr ab. Als Giovanni Zarrella und Inka Bause nach dem Auftritt noch kurz plauderten, wurde deutlich, dass die Sängerin aus der Puste war. Für den Auftritt hat die Moderatorin alles gegeben – schließlich war es ihr erster Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ und wollte die Fans begeistern. Und das ist ihr definitiv gelungen.

Thomas Anders blickt auf seine „Modern Talking“-Karriere zurück

Ein weiteres Highlight war auch der Auftritt von Thomas Anders, welcher auf seine „Modern Talking“-Karriere zurückblickt. „Als vor 40 Jahren ‚You’re my heart, you’re my soul‘ veröffentlicht wurde, hat niemand, keiner von der Plattenfirma, weder Dieter noch ich, geglaubt, dass Modern Talking heute noch so gefeiert wird und ich bin sehr dankbar dafür. Es ist ein Traum. Ich kann nicht mehr dazu sagen“, sagte der Musiker.

Dann wollte der Gastgeber wissen: „Wie wird das Jubiläum gefeiert? Was passiert bei dir dieses Jahr noch alles?“ Thomas Anders antwortete darauf: „Ich bringe in diesem Jahr noch mal alle sechs Alben der 80er-Jahre neu auf den Markt. Ich bin auf eine Zeitreise gegangen, ich habe 80 Songs aufgenommen und die werden in diesem Jahr alle veröffentlicht. Das ist für mich eine sehr emotionale Reise und eine Hommage an Modern Talking, weil diese Karriere hat mein Leben komplett verändert und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte.“

Oli P. kann seine Tränen nicht zurückhalten

Oli P., welcher erst kürzlich seine Premiere im Megapark auf Mallorca feierte, konnte in der ZDF-Sendung seine Tränen nicht zurückhalten. Der Sänger habe „für seine Herzdame, für seine Königin“ einen Song geschrieben. Es handelt sich dabei um den Hit „Leuchtturm“. Die letzten Zeilen lauteten „warst immer schon da, auf meinem Weg“ – ein Moment, wo Oli P. seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.

„Da will man gar nicht weinen und dann kommt das auf ein mal“, erklärte der Sänger. Und weiter heißt es: „Du kennst das ja, wenn man Sachen schreibt, wenn man da alles irgendwie reinlegt. Das soll ja emotional sein. Natürlich soll ein Text am Ende auch andere Menschen abholen und berühren. Aber wenn’s dann halt so ein Lied ist, dann trifft es einen natürlich auch selbst. Es ist ja was Positives, denn es ist Liebe.“