Influencerin Zuza Beine stirbt mit 14 Jahren an Krebs

Die Social-Media-Welt trauert um Zuza Beine. Die Influencerin ist im Alter von nur 14 Jahren nach einem elfjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben.

Die traurige Todesnachricht hat die Familie bekanntgegeben. „Mit gebrochenem Herzen müssen wir mitteilen, dass Zuza gestern Morgen gestorben ist“, heißt es in einem Post.

„Sie lebte elf ihrer 14 Jahre mit einem unerbittlichen Krebs“

„Sie lebte elf ihrer 14 Jahre mit einem unerbittlichen Krebs, doch sie lebte erfüllter und dankbarer als die meisten anderen. Ihr Leben hat uns für immer verändert, und ihr Tod wird es auch“, schreiben die Angehörigen.

„Ich hatte in letzter Zeit so starke Schmerzen“

In den letzten Tagen veröffentlichte die Influencerin mehrere Videos, wo sie über ihre Schmerzen sprach. „Ich hatte in letzter Zeit so starke Schmerzen. […] Ich nehme ständig Schmerzmittel, weil mein Körper so, so, so weh tut“, schilderte die 14-Jährige. Und weiter: „Ich lebe täglich mit Schmerzen und so sieht mein Leben aus. […] Es ist nicht immer schön und nicht immer süß, denn ich bin ehrlich zu euch und so sieht mein Leben aus.“

„Für uns ist es kein Zufall, dass ihr letztes Video ihre Dankbarkeit einfängt – ein Zeugnis eines Lebens voller Schönheit und Leid. […] Mehr als alles andere wollte sie ein normales, gesundes Kind sein. Aber was ihr Leben so schön machte, war, wie sie lernte, auch schwierigste Umstände, wie ihre Krankheit, zu meistern und trotzdem ein erfülltes Leben zu führen“, führt die Familie weiter aus.

Zuza Beine litt an einer akuten myeloischen Leukämie aus und erhielt insgesamt drei Knochenmarktransplantationen. Die Krankheit wurde bei ihr mit drei Jahren diagnostiziert. Kürzlich veröffentlichte sie einen Beitrag, wo sie über die schönen Momente des Lebens nachdenkt. Es seien vor allem die „alltäglichen Dinge, die viele Menschen oft für selbstverständlich halten“, ihr im Gedächtnis geblieben – darin sah man in einer Diashow, wie sie Mahlzeiten zu sich nahm oder sich mit Freunden zeigte.