Beauty-Influencerin Stefanie Pieper (†32) ist tot – Ihr Ex steht unter Verdacht

Die österreichische Influencerin Stefanie P. wurde seit dem 23. November vermisst. Die Polizei ermittelte auf Hochtouren. Nun gibt es traurige Gewissheit – sie wurde tot aufgefunden.

Stefanie P. hatte bei Instagram mehr als 44.000 Follower und versorgte ihre Community mit Beauty-Tipps. Am 23. November verschwand die Influencerin nach einer Weihnachtsparty spurlos von ihrem Wohnort in Graz in Österreich. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei ermittelte „auf Hochtouren“, hieß es auf RTL-Anfrage. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“ wollten die Ermittler jedoch zu dem Zeitpunkt keine weiteren Details bekanntgeben. Nach der Weihnachtsfeier habe sie einer Freundin noch eine Nachricht gesendet – das war das letzte Lebenszeichen der Influencerin.

„Bitte helft mir, meine Tochter zu finden“

Die Sorge wächst, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. „Meine Tochter Stefanie P. wird seit gestern Vormittag vermisst“, schreibt ihre Mutter bei Facebook. Sie gibt weitere Details bekannt: Demnach hat Stefanie P. den Vornamen ihrer Mutter am linken Unterarm tätowiert hat. „Bitte helft mir, meine Tochter zu finden“, schrieb sie. Jeder Hinweis, welcher zu ihrer Tochter führen könnte, werde „finanziell entlohnt“.

Ex-Freund und dessen Brüder festgenommen

Unter Verdacht steht der Ex-Freund von Stefanie P. Die beiden führten eine On/Off-Beziehung. Noch am Tag nach ihrem Verschwinden wurde der Mann im österreichisch-slowenischen Grenzgebiet festgenommen, wie die „Kronen Zeitung“ meldet. Wie ein Nachbar der Influencerin bestätigt, habe er den Mann kurz vor ihrem Verschwinden in der Nähe ihres Wohnorts gesehen. An den Schuhen und in der Wohnung des Verdächtigen wurden Blutspuren entdeckt.

Es soll zu einem Streit gekommen sein – auch im WLAN der Vermissten war der Mann eingeloggt. Neben dem 32-Jährigen seien zwei weitere Männer aus seinem familiären Umfeld verhaftet worden, wie österreichische Medien berichten. Laut der Staatsanwaltschaft Graz könnten sie am Verschwinden von Stefanie Pieper beteiligt gewesen sein.

Update: Stefanie P. ist tot

Doch nun ist klar: Die Influencerin ist tot! „Ihr Leichnam ist heute in Slowenien aufgefunden worden“, erklärte ein Polizeisprecher in der „Bild“-Zeitung. Unter Tatverdacht steht ihr Ex-Freund: „Er ist nunmehr geständig, so die Ermittler. Und er gab weitere schockierende Details preis: Patrik M. habe geschildert, wie er sein Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, in den Koffer gesteckt und schließlich im Wald versteckt habe.