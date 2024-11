Influencerin Scarlet Vas erwartet mit ihrem Stiefbruder ein Kind

Einst waren sie Stiefbruder und Stiefschwester: Heute sind die Australier Scarlet Vas und Tayo Ricci ein Ehepaar. Nun erwarten die beiden sogar ihr erstes Kind.

Diese Familienkonstellation ist ziemlich skurril. Die OnlyFans-Bekanntheit Scarlet Vas erwartet ein Baby mit ihrem Stiefbruder Tayo Ricci. Die 29-Jährige befindet sich in der 37. Schwangerschaftswoche und ist damit im Endspurt. Bei zahlreichen Fans sorgt die Beziehung für Kritik. Die Influencerin hat jetzt verraten, wie sie damit umgeht.

So geht Scarlet Vas mit Kritik um

Was andere über die Beziehung denken, ist Scarlet Vas ziemlich egal. „Ich lese nicht wirklich unseren Kommentarbereich, aber wenn ich es tue, dann lache ich. Wir finden Trolle sehr unterhaltsam“, sagt die Influencerin in einem Interview mit news.au.com. Und wenn die beiden doch mal etwas stört, haben sie eine Taktik: „Wenn etwas wirklich negativ ist, kommentieren wir vielleicht zurück, wir finden, dass das eine ziemlich gute Entwaffnungstaktik ist.“

Vor ihrer Sex-Karriere war sie Soap-Darstellerin

Scarlet Vas erlangte Bekanntheit durch OnlyFans und verdient extrem viel Geld mit erotischen Fotos. Ihr Mann zeigt sich jedoch kaum vor der Kamera. „Von Monat zu Monat wird es besser. Der letzte Monat war zum Beispiel mein bester Monat. Ich habe fast 200.000 US-Dollar erreicht, und diesen Monat werde ich deutlich über 200.000 US-Dollar verdienen“, sagte die Influencerin damals gegenüber der Seite Lad Bible. Vor ihrer Sex-Karriere war das OnlyFans-Model übrigens als Soap-Darstellerin in der britischen Serie „Neighbors“ zu sehen.

So kam die Influencerin mit ihrem Stiefbruder zusammen

Und wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Scarlet Vas und Tayo Ricci haben viel Zeit seit ihrer Kindheit miteinander verbracht. Später gingen ihre Eltern den Bund der Ehe ein. Auch die beiden haben sich dann ineinander verliebt und gaben sich im Jahr 2023 das Ja-Wort. „Ich werde nicht lügen. Als ich jung war, habe ich darüber fantasiert. Es fühlte sich so falsch an, bis es sich so richtig anfühlte“, sagte Tayo Ricci. Ihr Baby macht das Familien-Glück perfekt – in wenigen Wochen können sie ihre Tochter auf der Welt begrüßen.