Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez mit 25 verstorben

    gepostet am

    Karen Sofía Quiroz Ramírez
    Instagram / sofia_quiroz10

    Ihre Leidenschaft wurde ihr zum Verhängnis. Die Biker-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez ist tot. Die 25-Jährige kam bei einem Motorrad-Unfall ums Leben.

    Die kolumbianische Biker-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez war unter dem Namen „Bikegirl“ bekannt. Die 25-Jährige hatte einen tragischen Motorrad-Unfall – mit tödlichen Folgen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in Floridablanca (Kolumbien). Sie habe die Kontrolle über das Gefährt verloren, wie „Daily Star“ berichtet. Danach wurde sie von einem LKW überrollt.

    Unfallursache war offenbar sogenanntes Lane Splitting

    Die Behörden vermuten, dass der Unfall wahrscheinlich durch sogenanntes Lane Splitting verursacht wurde. Es handelt sich dabei um das Fahren zwischen zwei Fahrzeugen. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft werde den Fall übernehmen und die genaue Unfallursache ermitteln. Unter anderem stehen Befragungen von Augenzeugen und die Auswertung von Überwachungskameras aus der Umgebung an. Die 25-Jährige starb noch am Unfallort – trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte.

    Nihal Candan
    Magersucht: Influencerin Nihal Candan (†30) ist verstorben - zuletzt wog sie nur noch 22 Kilo

    Karen Sofía Quiroz Ramírez hatte sich in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. In den sozialen Netzwerken teilte die 25-Jährige regelmäßig Abenteuer auf ihrer Suzuki Gixxer.

    Nur wenige Stunden vor dem Unfall teilte Karen Sofía Quiroz Ramírez noch einen Post in den sozialen Netzwerken. Ein Satz wirkt dabei besonders tragisch: „Ich hoffe, ich baue keinen Unfall, weil ich ohne meine Brille fahre.“ Eine Aussage, die von den Fans im Netz kommentiert wird und ihr Beileid aussprechen. Die Community ist fassungslos über den plötzlichen Tod.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023