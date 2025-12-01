Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez mit 25 verstorben

Ihre Leidenschaft wurde ihr zum Verhängnis. Die Biker-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez ist tot. Die 25-Jährige kam bei einem Motorrad-Unfall ums Leben.

Die kolumbianische Biker-Influencerin Karen Sofía Quiroz Ramírez war unter dem Namen „Bikegirl“ bekannt. Die 25-Jährige hatte einen tragischen Motorrad-Unfall – mit tödlichen Folgen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch in Floridablanca (Kolumbien). Sie habe die Kontrolle über das Gefährt verloren, wie „Daily Star“ berichtet. Danach wurde sie von einem LKW überrollt.

Unfallursache war offenbar sogenanntes Lane Splitting

Die Behörden vermuten, dass der Unfall wahrscheinlich durch sogenanntes Lane Splitting verursacht wurde. Es handelt sich dabei um das Fahren zwischen zwei Fahrzeugen. Die genauen Umstände werden derzeit noch untersucht. Die Staatsanwaltschaft werde den Fall übernehmen und die genaue Unfallursache ermitteln. Unter anderem stehen Befragungen von Augenzeugen und die Auswertung von Überwachungskameras aus der Umgebung an. Die 25-Jährige starb noch am Unfallort – trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte.

Karen Sofía Quiroz Ramírez hatte sich in den vergangenen Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. In den sozialen Netzwerken teilte die 25-Jährige regelmäßig Abenteuer auf ihrer Suzuki Gixxer.

Nur wenige Stunden vor dem Unfall teilte Karen Sofía Quiroz Ramírez noch einen Post in den sozialen Netzwerken. Ein Satz wirkt dabei besonders tragisch: „Ich hoffe, ich baue keinen Unfall, weil ich ohne meine Brille fahre.“ Eine Aussage, die von den Fans im Netz kommentiert wird und ihr Beileid aussprechen. Die Community ist fassungslos über den plötzlichen Tod.