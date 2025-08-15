Influencerin Hayley McNeff mit 37 Jahren verstorben

Hayley McNeff war eine erfolgreiche Sportlerin und Influencerin. Nun ist sie im Alter von 37 Jahren verstorben. Die Familie hat in einem Statement die traurige Todesnachricht bestätigt.

Die 37-Jährige war in den 2000er Jahren eine Bodybuilderin. Auch in weiteren Sportarten war sie aktiv – dazu zählen beispielsweise Reiten, Brettspringen und Skifahren. Nachdem sie ihre Sportkarriere beendet hatte, machte sie einen Abschluss in Psychologie.

Auch als Influencerin machte sich Hayley McNeff einen Namen und hatte dort tausende Follower. Sie bereicherte die Community mit ihrem Wissen sowie ihrer positiven Ausstrahlung.

Nun ist Hayley McNeff im Alter von nur 37 Jahren verstorben. „Hayley war bekannt für ihren schnellen Verstand und ihren unerschöpflichen Sinn für Humor. Sie hatte die Gabe, ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen und ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Ihre Energie und Entschlossenheit waren eine Konstante in ihrem Leben“, heißt es in einer Stellungnahme, welche auf der Seite Boston.com veröffentlicht wurde. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt.

„Hayley war wie ein Lichtblick in dieser Welt“

„Hayley war wie ein Lichtblick in dieser Welt. Sie hatte grenzenlose Energie und war fest entschlossen, alles zu erreichen, was sie sich vornahm“, erzählt ihr Vater Dave gegenüber People. „Sie konzentrierte sich auf Bodybuilding und Fitness und erreichte den größten Erfolg in diesem Bereich. Sie liebte uns und wir lieben Hayley sehr. Wir vermissen sie wahnsinnig“, heißt es weiter.

Die Anteilnahme bei Fans und Weggefährten ist riesig. „Ich bin traurig über den Tod der ehemaligen Bodybuilderin. Sie hat uns viel zu früh verlassen. Sie war ein guter Mensch, superintelligent und hatte ein enormes Potenzial als Sportlerin“, schrieb Bodybuilder Dave Palumbo in einem Instagram-Post. Statt Blumen bitten die Angehörigen darum, eine Spende an NAMI Massachusetts zu leisten. Die Organisation unterstützt Menschen mit psychischen Krankheiten.