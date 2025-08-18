Influencer-Paar tot: Stacey Tourout lebte nach Sturz noch

Das Silvercup Ridge in der kanadischen Provinz British Columbia bietet eine traumhafte Kulisse und ist ein Paradies für Wanderer. Doch dort ereignete sich vor einigen Tagen ein dramatischer Zwischenfall mit tödlichen Folgen: Ein Influencer-Paar ist verunglückt! Nun kommen erschreckende Details ans Licht.

Das Influencer-Paar Stacey Tourout und Matthew Peter Yeomans ist bei einem Autounfall schwer verunglückt. Die beiden haben die Kontrolle über ihren Wagen verloren – der Geländewagen überschlug sich mehrmals und stürzte 200 Meter in die Tiefe.

Matthew Peter Yeomans wurde aus dem Wagen geschleudert und war sofort tot. Stacey Tourout erlitt schwere Kopfverletzungen, blieb aber bei Bewusstsein. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einige Tage später verstorben ist.

Die Unfallstelle lag in einem gefährlichen Gebiet, wodurch auch die Rettungsarbeiten erschwert wurden. An der Stelle standen auch keine Bäume, welche den Sturz den Hang hinunter vielleicht abgebremst hätten.

„Es war eine herausfordernde Rettungs- und Bergungsaktion für das Team“

„Es war eine herausfordernde Rettungs- und Bergungsaktion für das Team“, erklärt Jennings-Bates, Kommunikationsmanager des Such- und Rettungsteams, in einem Interview mit CBC News. „Die abgelegene Lage, die große Höhe und das begrenzte Tageslicht machten die ohnehin schon schwierige Situation noch komplexer“, heißt es weiter.

Stacey Tourout und Matthew Peter Yeomans betrieben den YouTube-Kanal „Toyota World Runners“ und hatten dort rund 200.000 Follower. Sie teilten ihre Leidenschaft für das Reisen mit der Community und drehten von ihren Trips teilweise aufwendige Videos. Im April 2024 verlobten sich die beiden während eines Roadtrips durch Amerika.

Nur wenige Tage vor dem tödlichen Unglück postete Stacey noch einen Schnappschuss von Vancouver Island. Staceys Mutter Colleen fand emotionale Worte in einem Facebook-Post: „Bitte haltet sie und uns in euren Gedanken und Gebeten, während wir dieses verheerende Ende einer wunderbaren Liebesgeschichte verarbeiten. Sie sind für immer zusammen, so wie wir wussten, dass sie immer sein würden.“