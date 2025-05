Influencer filmt seine Hündin – 90 Sekunden später ist das Tier tot

Der Influencer Johnny Hilbrant teilte bei TikTok die tragische Geschichte, wie sein geliebter Goldener Retriever gestorben ist. Der Web-Star machte ein Video von seiner geliebten Hündin – nur 90 Sekunden später war das Tier tot.

Johnny Hilbrant hat bei TikTok rund 24.000 Abonnenten. Auf der Videoplattform teilt der 24-Jährige zahlreiche Updates aus seinem Alltag und postete auch lustige Clips mit seinen Hunden Sammy (2) und Nahla (6). Im April kam es jedoch zu einem tragischen Zwischenfall – seine Hündin Nahla ist dabei verstorben.

Der Influencer war gemeinsam mit seinen Hunden auf dem Weg zu seinem Haus am See in Maine. Auch die Fahrt hielt der Influencer auf einem Video fest – auf der Rückband ist Hündin Nahla zu sehen. Nur wenige Augenblicke später ist das Tier jedoch tot – Johnny Hilbrant erzählt in dem sozialen Netzwerk jetzt, wie es zu dem tragischen Zwischenfall kam.

„Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Wahrscheinlich dieses Video von meiner Hündin“

„Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Wahrscheinlich dieses Video von meiner Hündin, wenn wir zu dem Haus am See in Maine zufahren. 90 Sekunden nach der Aufnahme war sie tot“, schrieb der Influencer zu einem Video. Dann geht er näher auf die tragische Geschichte ein: Sein Schwiegervater wartete vor dem Haus, wie Johnny Hilbrant gegenüber People erzählt.

Als der Wagen vor dem Haus zum Stehen gekommen ist, nahm das Drama seinen Lauf: „Nachdem sie ihn begrüßt hatte, drehte sie sich um 180 Grad und rannte über die Einfahrt. […] Anstatt geradeaus zu laufen, bog sie etwa 30 Zentimeter nach rechts ab und prallte gegen unseren Wagen. Sie schlug mit extremer Wucht mit dem Kopf gegen das Stahlauspuffrohr unseres Autos.“

Nach dem heftigen Aufprall sei die Hündin „benommen aufgestanden“ und erlitt danach einen Anfall. „Wir wussten sofort, dass sie tot war“, sagt der 24-Jährige. Und erzählt weiter: „Die nächsten Minuten waren der reinste Horror. Wir waren hilflos und wussten, dass wir Nahla nicht helfen konnten.“ Unklar war jedoch, ob die Todesursache der Aufprall oder ein Herzinfarkt war. „Es war eines der schrecklichsten Dinge, die ich jemals persönlich miterlebt habe“, so der Haustierbesitzer.

Bei der Trauerbewältigung hab ihm TikTok sehr geholfen: „Es war für mich therapeutisch, andere Geschichten über verstorbene Angehörige oder Haustiere zu lesen. […] 2022 habe ich unerwartet meine Zwillingsschwester verloren. Manche von uns, die Menschen oder Haustiere verloren haben, möchten über sie sprechen. Wir wollen nicht, dass die Menschen sie vergessen.“

Zahlreiche User waren von der tragischen Geschichte begriffen. „Ich habe in der Tierklinik gearbeitet, in die ihr sie gebracht habt, und diese Geschichte hat uns sehr getroffen. Ich sende euch Liebe und es tut mir sehr leid für euren Verlust“, schreibt eine Userin. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Ihre letzten Momente verbrachte sie damit, die frische Seeluft zu riechen, die sie so sehr liebte.“