Influencer Chase Filandro stirbt mit 20 Jahren durch Suizid

Die Community von Chase Filandro ist fassungslos! Der Influencer ist durch Suizid im Alter von nur 20 Jahren verstorben. Seine Schwester Franki Ford gab die traurige Todesnachricht bei Instagram bekannt.

Der plötzliche Tod des 20-jährigen Influencers Chase Filandro aus New York City am 31. Juli hat viele erschüttert. Laut dem Portal TMZ soll er Selbstmord begangen haben.

„Mein Bruder Chase Filandro war ein strahlendes Licht, das eine unglaubliche Lebensfreude hatte. Er wurde von so vielen Menschen über alle Maßen geliebt und öffnete sein Herz jedem, dem er begegnete“, schrieb seine Schwester Franki Ford bei Instagram.

Seine Angehörigen wollen mit etwas Besonderen an den Influencer erinnern. „Um sein Leben zu ehren und sein Vermächtnis für immer in Erinnerung zu behalten, laden wir Sie ein, einen Beitrag für ein Denkmal für ihn zu leisten, das in oder in der Nähe eines seiner Lieblingsparks errichtet werden soll“, so seine Schwester.

„Es war Chases eigene Entscheidung, in den Himmel zu kommen“

Seine Familie lässt gegenüber TMZ verlauten: „Es war Chases eigene Entscheidung, in den Himmel zu kommen. Sein Licht wird ewig in den Herzen all derer leuchten, die er während seines bemerkenswerten, wenn auch viel zu kurzen Lebens berührt hat. Unsere Familie ist untröstlich und am Boden zerstört über den plötzlichen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Chase.“

Seine Leidenschaft war vor allem das Reisen und Nationalparks. Auf seinen Trips nahm er seine Follower immer mit und postete zahlreiche Schnappschüsse von den schönsten Orten der Welt. In den vergangenen Jahren konnte sich Chase Filandro eine beachtliche Community von über 30.000 Followern aufbauen.

Chase Filandro war auch als Sänger der Indie-Band Just Add Water aktiv. Sein letzter Auftritt mit der Gruppe fand im vergangenen Sommer statt. Auch als Schauspieler hat er sich versucht. Er sei vor allem ein liebevoller Mensch gewesen. „Er begrüßte Fremde immer mit einem Lächeln und schloss auf allen Wanderwegen, die er bereiste, neue Freundschaften“, beendete seine Schwester ihr Statement.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.