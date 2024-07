„In der Notaufnahme gelandet“: Lena Meyer-Landrut muss ALLE Tourtermine absagen

Für die Fans von Lena Meyer-Landrut gibt es schlechtee Neuigkeiten. Die Sängerin muss ALLE Tourtermine absagen. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme.

In den vergangenen Wochen musste Lena Meyer-Landrut bereits einige Konzerte absagen. Nun folgt der komplette Abbruch ihrer Tour. Lena hatte noch zwei weitere Open-Air-Konzerte geplant und wollte am 26. Juli in Stuttgart und am 27. Juli in Echternach spielen. „Ein Großteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen“, teilte ihr Team bei Instagram mit.

Lena muss ihre Shows aus gesundheitlichen Gründen absagen

„Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen“, schreibt ihr Management. Die 33-Jährige richtet dann noch persönliche Worte an ihre Fans: „Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste, aber wie ihr vielleicht im Slide vorher schon gesehen habt, muss ich auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen. Ich wollte wenigstens eine kleine Sprachnachricht machen, damit ihr nicht nur einen unpersönlichen Text bekommt, sondern auch noch ein paar Worte von mir.“

Die Sängerin musste erneut in die Notaufnahme

Dann lässt sie die Fans an ihrer persönlichen Situation teilhaben: „Ich hab es so sehr genossen, für euch und mit euch die Live-Shows zu spielen, die wir mit so viel Herzblut (…) auf die Beine gestellt haben. […] Am Sonntag bin ich jetzt zum dritten Mal in den letzten Wochen kurz vor der Show mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet.“ Sie müsse „jetzt hier einfach mal die Reißleine ziehen.“ Bereits Ende Juni musste Lena Meyer-Landrut zwei Konzerte absagen. Die Sängerin litt unter „krampfartigen Bauch- und Nierenschmerzen“ und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.