Ihre Tante ist eine Berühmtheit: Influencerin Kim Flint stirbt mit 33 Jahren

Kim Flint ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Die Influencerin litt an einem aggressiven Nebennierenkarzinom und ging mit ihrer Krankheit offen in den sozialen Netzwerken um.

Mit ihrem Content begeisterte sie die Community: Der Tod von Kim Flint löst große Betroffenheit in den sozialen Netzwerken aus. Im Alter von nur 33 Jahren starb die Influencerin an den Folgen einer Krebserkrankung.

Schauspielerin Katja Flint trauert um ihre Nichte

Sie litt an einem Nebennierenkarzinom. Weil die Symptome oft unspezifisch sind, wird diese Krebsart häufig erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt. Ihre Tante ist die berühmte Schauspielerin Katja Flint. Sie trauert nun um ihre Nichte.

„Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen“

Der letzte Beitrag auf dem Instagram-Kanal von Kim Flint ist schlicht überschrieben mit „Umzug in den Himmel“ – dabei wird ein Foto vom Surfen gezeigt. Darunter heißt es: „Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen.“

Zwar ging die Influencerin offen mit ihrer Krankheit um – zu ihrem genauen Gesundheitszustand gab es zuletzt jedoch wenige Details. Jedoch hatte sie noch geschrieben, dass sich ihr medizinisches Team für eine neue Therapie entschieden habe: „Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich fasse es einfach nicht. Licht am Horizont.“

Sie durfte an einer klinischen Studie teilnehmen, welche eigentlich gar nicht für sie vorgesehen war: „Ein einmaliger Heilungsversuch. Aber das nur, weil meine Gen-Expression so individuell ist und sehr gut passt, leider keine Standard-Therapie. Dann bin ich wohl Patient 1. Daumen drücken, und nun heißt es hoffen.“ Im Interview mit Bunte betonte sie Ende September: „Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich denke auch nicht, dass ich sterbe.“

Zahlreiche Fans bekundeten ihre Trauer. Patrice Aminati, welche ebenfalls an einer Krebserkrankung leidet, schrieb in den Kommentaren: „Ruhe in Frieden, Du wunderschöner Engel … viel Kraft der Familie … Jeder Tag zählt – lasst uns alle unser Leben leben, solange wir leben …“ Auch FitnessOskar und Healthy Mandy bekundeten ihr Beileid.