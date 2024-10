„Ich wollte dieses Video nie filmen“: Dschungelcamp-Star Jolina Mennen schockt mit Alkohol-Beichte

Jolina Mennen hat ihre Community mit einem krassen Geständnis geschockt. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin bestätigt, dass sie ein Problem mit Alkohol habe.

„Ich wollte dieses Video nie filmen“, lautet der Titel eines neuen Videos von Jolina Mennen. Darin berichtet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, dass ihr Leben in den vergangenen Jahren alles andere als rund gelaufen ist. „Ich habe das Gefühl, ich bin es euch, aber auch mir schuldig, euch einmal abzuholen. Die letzten Jahre hat sich etwas verändert“, erzählt die 32-Jährige in dem Clip.

„Ich habe erkannt, dass ich nicht mit Alkohol umgehen kann“

„Ich hab das Gefühl, Anfang 2020 ging alles den Bach runter“, berichtet der Reality-Star. Corona war nicht das einzige, was ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat: „Bei mir kam noch etwas anderes dazu: Ich habe erkannt, dass ich nicht mit Alkohol umgehen kann“, sagt Jolina Mennen.

Zum Thema Alkohol sagt Jolina Mennen weiter: „Es war in meinem Fall nie die Häufigkeit, in der ich getrunken habe, sondern die Intensität, wenn, und das hat Ausmaße angenommen, wo ich mich selber verloren habe!“ Die 32-Jährige hat daraufhin einen Entschluss gefasst: „Und ich habe deswegen 2022 im September nach einer sehr, sehr schlimmen Nacht für mich die Entscheidung getroffen, dass ich aufhöre zu trinken. Und mir ging es gut damit. Richtig gut sogar. Ich bin in der Zeit einen Marathon gelaufen, habe mich auf mich konzentriert. Es lief alles richtig super. Ich war im Dschungelcamp und nach elf Jahren Beziehung kam dann auch die Trennung.“

Zwar haben sich die beiden im Guten getrennt, jedoch tat das Liebes-Aus nach 11 Jahren sehr weh. „Auch wenn mittlerweile einige Zeit ins Land gegangen ist, ist es trotzdem ein Scheißgefühl. Das Gefühl zu haben, gescheitert zu sein. Meine Beziehung war so die Basis für mich!“, erklärt die Dschungelcamp-Kandidatin.

7 Monate hat Jolina Mennen ohne Alkohol durchgehalten. Nach der Trennung kam der Rückfall: „Aber in dem Moment hatte ich einen Moment der Schwäche und habe nach sieben Monaten, ohne Alkohol, doch getrunken. Und ich glaube, das war einfach um zu vergessen. Um mich abzulenken, um nicht darüber nachzudenken, was gerade eigentlich kaputt ist. Das ist einmal passiert, das ist zweimal passiert, das ist dreimal passiert. Und eigentlich hätte dann der Punkt kommen müssen, wo ich sage ‘okay, checkst du es? Aber ich habe es nicht gecheckt. Und wie gesagt, es war gar nicht primär die Häufigkeit. […] Und dann lag ich halt flach!“

Jolina Mennen hat schließlich auch erklärt, weshalb sie das Video gepostet hat: „Ich will mit diesem Video in keinster Art und Weise Mitleid. Ich weiß, Leute werden sich eh das Maul darüber zerreißen. Es gehört dazu. Aber für mich ist das hier ein ganz wichtiger Start, um zurückzukommen.“