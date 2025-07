„Ich will nichts von dir wissen“: Calantha Wollny bricht endgültig mit Silvia

Das Drama zwischen Calantha Wollny und ihrer Mutter Silvia eskaliert. Nun teilt die 24-Jährige erneut gegen das Familienoberhaupt aus. Bei Instagram rechnet sie mit ihrer Familie ab.

Silvia Wollny teilte vor rund einer Woche einen Fahndungsaufruf. Laut der 60-Jährigen suche angeblich die Polizei nach ihrer Tochter. Calantha Wollny hat die Aussagen aufs Schärfste dementiert. „Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir, Calantha Wollny, sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben“, verkündete die 24-Jährige bei Instagram.

„Silvia, lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir wissen“

Silvia Wollny versucht aber offenbar mit allen Mitteln, Kontakt zu ihrer Tochter aufzunehmen. Calantha Wollny richtet in einer Instagram-Story nun direkt einige Worte an ihre Mutter: „Da du es privat nicht verstehst: Silvia, lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir wissen. Hör auf, mir zu schreiben!“

Die Kontaktaufnahme von Silvia Wollny ist gescheitert. Denn ihre Tochter habe sie überall blockiert. Dennoch lässt die 60-Jährige laut Calantha Wollny offenbar nicht locker: „Ich habe [sie] vor über einer Woche blockiert. Nun kontaktiert sie mich seit gestern über andere Plattformen.“

Auch die Polizei Neuss habe sich mittlerweile zu Wort gemeldet und bestätigt, dass nach Calantha Wollny nicht gefahndet wird. Silvia Wollny stellt daraufhin bei Instagram klar: „Für alle, die es nicht verstehen: Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass Calantha vermisst wird. Es ging einzig und allein darum, dass die Polizei sowohl Calantha als auch Alex sucht und den Aufenthaltsort benötigt. Mehr nicht.“

Calantha Wollny fordert TV-Aus von „Die Wollnys“

Erst kürzlich hatte Calantha Wollny gegen ihre Familie ausgeteilt und kritisierte auch die TV-Show „Die Wollnys“. Auf ihrem Instagram-Account forderte die 24-Jährige sogar die Einstellung der Sendung. Abseits der Kamera herrsche eine „Atmosphäre der Angst und des Drucks“ und berichtete sogar von „kriminellen Aktivitäten“.

Dann teilte Calantha Wollny noch weiter aus: „Die Wollnys haben von Anfang an mit dunklen Methoden gearbeitet, um ihren Status zu sichern, und das oft auf Kosten anderer. Wer glaubt, dass das alles nur Peinlichkeiten oder familiäre Streitigkeiten sind, irrt sich. Es gab klare Grenzen, die überschritten wurden – Grenzen, die das Gesetz und die Moral betreffen. […] Ich sehe, wie wir immer wieder vorgeführt werden, als wären wir nur Opfer oder missverstandene Menschen. Doch es ist an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es geht nicht nur um den öffentlichen Auftritt, sondern um das, was tatsächlich passiert ist – lange bevor Kameras eingeschaltet wurden.“